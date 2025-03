La regidora de Vox a València afí a Badenas anuncia la seua baixa voluntària

El Govern de l’Ajuntament de València torna a patir un terratrémol després que la regidora Cecilia Herrero anunciara ahir la seua eixida del partit Vox, tot i que es tracta d’una decisió que es podia esperar, després que un altre dels fins ara regidors, Juanma Badenas, fora apartat de la formació fa just una setmana. Ara és Herrero la que s’acomiada literalment del partit, al qual sol·licita la baixa de militància. De moment, es desconeix el motiu de la seua baixa, encara que la regidora ha fet una convocatòria per a explicar la seua eixida este dilluns.

Això significa que el tauler polític canvia: amb esta decisió, el grup de regidors no adscrits passarà a tindre els mateixos regidors i —per consegüent— el mateix pes a l’hora de la presa de decisions que Vox, atés que esta formació tenia inicialment quatre regidors. Cosa que significa que el PP municipal haurà de replantejar-se quin paper tenen en el dia a dia. Encara que ja per si mateix, atesa l’extrema igualtat entre govern i oposició, Badenas havia passat a ser, en solitari, el regidor frontissa, el que desfà, per a qualsevol decisió plenària, l’empat. En qualsevol dels casos, és un problema de governabilitat indubtable per a l’actual equip i, especialmente, per al PP.

Badenas va ser expedientat i suspés temporalment de militància en Vox després de transcendir l’existència de presumptes irregularitats en la contractació de Valencia Activa.

En eixe moment, Catalá va decidir alinear-se amb Vox, fent una remodelació en la qual este partit perdia la tinença d’alcaldia, però no les atribucions de govern. Es posava, d’esta manera, del costat del partit soci.

Esta decisió provocarà que l’alcaldessa, María José Catalá, haja de dur a terme una nova reestructuració del Govern municipal a penes uns dies després que traguera a Badenas de les seues atribucions. En eixe sentit, Catalá va reduir les tinences d’alcaldia, que passaven de quatre a tres (eliminant la de Vox), però, alhora, redistribuint les delegacions que tenia Badenas entre la mateixa Cecilia Herrero i José Gosálbez.

La reestructuració de les tinences d’alcaldia quedava amb la primera tinenta d’alcaldessa, que continuava sent María José Ferrer San Segundo, i, com a segona tinenta d’alcaldessa, en substitució de Badenas, entrava Julia Climent, fins ara tercera tinenta d’alcaldessa, i l’actual regidor d’Urbanisme i quart tinent d’alcaldessa, Juan Giner, passa a ser tercer tinent d’alcaldessa.

Una setmana de crisi

La crisi en el Govern municipal es va iniciar fa just una setmana. El tinent d’alcaldessa de València i portaveu municipal de Vox en el consistori, Juan Manuel Badenas, era expulsat del seu partit. Havia sigut la mateixa formació liderada per Santiago Abascal la que havia pres esta decisió com a “mesura cautelar del Comité de Garanties de Vox, consistent en la suspensió dels drets com a afiliat i inhabilitació per a exercir càrrec o funció en el partit o en representació d’este”.

El Govern municipal ha decidit no pronunciar-se davant d’esta situació. “És una crisi de Vox, que ha de solucionar Vox. Són ells els que han de resoldre els seus problemes interns perquè el govern continue funcionant”, assenyalen fonts municipals. Afigen que “Vox ha de treballar a recuperar la seua situació com a soci de govern”. Per això, el Govern municipal els ha donat un termini de diversos dies. Si no, “prendrem les nostres decisions”.

Es preveu que, segons fonts pròximes al partit, durant el dia de hui, la direcció de Vox a Madrid demane l’acta de Badenas i Herrero, encara que seran ells els qui tinguen l’última paraula. La situació deixaria en l’aire el Govern de Catalá, que estaria en minoria. La moció de censura també podria ser una altra alternativa. Ara com ara, tot són especulacions.

Suscríbete para seguir leyendo