La compravenda de vivendes es dispara en la “zona zero” malgrat la dana

El mercat immobiliari continua imparable amb la compravenda de vivendes i el preu del metre quadrat disparat en la província de València. També en l’àrea metropolitana, amb nou municipis de l’Horta entre les primeres posicions d’aquells a on més operacions es van realitzar en l’últim trimestre de 2024, segons consta en l’informe ‘Mercat immobiliari de València’.

El document publicat trimestralment pel Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de València (Coapiv) i l’Associació de Professionals Immobiliaris de València conclou que, en el quart període de 2024, les operacions es van incrementar un 30 % respecte a este mateix cicle de l’any anterior en la província. Una dada que demostra el “bon estat de salut” del mercat “malgrat ser una de les que menys va créixer en tot el país”, matisa el vocal de la Junta de Govern de Coapiv, Lluís Planells.

Alfafar dispara les operacions

L’evolució favorable també es manté en la comarca de l’Horta, una de les zones més buscades per la seua proximitat amb València i l’escassa oferta existent en la capital, amb casos que destaquen especialment com els de Paiporta, Aldaia, Torrent o Alfafar, quatre municipis que van resultar greument afectats per la dana del 29-O en els quals, malgrat això, la compravenda es va disparar considerablement els últims mesos de l’any.

Local per a llogar a Paiporta després de la dana / Germán Caballero

En el cas de la capital de l’Horta Sud van ser 1.239 les operacions realitzades en l’últim trimestre, enfront de les 438 d’Aldaia, 416 de Paiporta o les 411 d’Alfafar. Precisament en este últim punt, les operacions es van disparar un 272 % en l’últim trimestre respecte al mateix període de l’any anterior. Referent a això, Planells admet que, des de la dana, “s’ha notat que hi ha hagut més demanda i més compradors s’han acostat a les zones afectades interessats a comprar aprofitant la situació”.

Menys oferta de l’esperada

No obstant això, la por que moltes d’estes vivendes es troben en zones inundables sumada a l’“arrelament” de molts afectats, que han volgut continuar vivint en els seus municipis, ha provocat que no s’haja incrementat l’oferta en estes zones “tant com alguns esperaven, ni al preu que esperaven”, aclarix el també gerent de Cases de l’Horta.

Així, malgrat l’evolució a l’alça en la venda de vivendes en la província en general, i en la comarca en particular (inclosos els municipis afectats), l’agent immobiliari admet que en estos últims “sí que s’ha notat que s’ha paralitzat la venda”. “Cal tindre en compte que en estos pobles les notaries o les oficines del registre de la propietat han quedat totalment arrasades per l’aigua, i això ha paralitzat els tràmits en aquelles operacions que estaven programades per a eixes setmanes”, explica Planells, que insistix que, malgrat tot, “el mercat immobiliari està en un bon moment i la tendència reflectix que continuarà així durant un temps”.

Suscríbete para seguir leyendo