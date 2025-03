La festa fallera es comença a obrir pas en els carrers de Sagunt

Les primeres peces de les falles que es plantaran al Camp de Morvedre ja han començat a prendre els carrers. Al llarg d’este cap de setmana, algunes de les comissions que formen la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS) han iniciat el transport de les principals peces des dels tallers dels artistes fallers fins a les seues pròpies demarcacions, un fet que ha provocat ja alguns talls de carrers en la capital comarcal.

L’amenaça de pluja ha fet que algunes d’estes peces es preserven en carpes. Encara així, alguns curiosos han començat a visitar les zones en les quals plantaran els monuments que competixen en Secció Especial i Primera, perquè han sigut de les més matineres a traure les seues peces als carrers, encara que també hi ha comissions d’altres seccions que també ho han fet. I és que este cap de setmana passat, conegut com de “prefalles”, a més de portar activitats en els casals i alguns espectacles musicals nocturns, també ha significat molta faena en les demarcacions a on es plantaran, oficialment, les falles este divendres 14 de març.

Els primers ninots d’El Romano ja són al carrer / Daniel Tortajada

Dies de casal, d’agermanament, però també de molta faena, perquè no només els remats i les peces principals de les falles es poden vore ja en estos llocs, sinó que les demarcacions falleres comencen a prendre forma amb els muntatges de les carpes, escenaris i, també, l’ornamentació, perquè les tradicionals banderes ja onegen de costat a costat de moltes places i carrers de les 30 comissions que formen part de l’FJFS.

A més, algunes falles, com és el cas d’El Romano, han apostat per la il·luminació dels seus carrers amb un aparatós muntatge que es va dur a terme ahir i que tindrà, este dimecres a les 20 hores, l’acte d’encesa a càrrec dels seus representants.

