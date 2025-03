L’ocupació hotelera per Falles se situa entorn del 70 %

La regidora de Turisme, Innovació i Inversions, Paula Llobet, ha donat a conéixer la situació de reserves hoteleres per a Falles, que, segons el sondeig que ha elaborat la Fundació Visit València, quan falta una setmana per a les festes, se situa en aproximadament un 70 % de mitjana per a les cinc nits del divendres 14 al dimecres 19 de març. Fins a la data, l’ocupació per al cap de setmana és del 70 %, la mateixa que per al dilluns i el dimarts, mentres que el diumenge registra l’ocupació més baixa dels cinc dies, amb un 58 %. La previsió és que a última hora se supere este 70 % d’ocupació.

La regidora ha explicat que estes xifres reflectixen una tendència de reserves estable i suposen que ja s’han venut dos terços del total de les habitacions dels hotels de la ciutat. L’últim any que el dia 19 de març va caure dimecres va ser 2014 i va acabar amb una ocupació mitjana en Falles del 70 %.

Esta xifra previsiblement se superarà enguany amb les reserves d’última hora i quedarà en línia amb les dels últims anys, que van ser del 79 % en 2024; del 83 % en 2023; del 65 % en 2022; i del 78 % en 2019.

Una ocupació estable

“Encara que el 19 de març caiga dimecres, cosa que normalment reduïx l’atractiu per als desplaçaments i les reserves en comparació amb els anys en què coincidix amb un pont festiu, i a pesar que en els últims dies les condicions climatològiques no han acompanyat, els sondejos apunten a una ocupació estable. S’espera que, amb les reserves dels pròxims dies, se supere el 70 %, la qual cosa augura un escenari similar al d’anys anteriors”, ha explicat.

“El sondeig elaborat per la Fundació Visit València per a les cinc nits entre el divendres 14 i el dimecres 19 de març reflectix que ja s’han venut dos terços del total de les habitacions dels hotels de la ciutat, una dada que previsiblement pujarà esta setmana amb les reserves d’última hora”, ha conclòs Llobet.

Suscríbete para seguir leyendo