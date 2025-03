Mazón descarta una declaració voluntària i defén que la Generalitat va actuar amb “diligència”

El president Carlos Mazón no preveu acudir a declarar voluntàriament en la causa de la dana que instruïx el Jutjat 3 de Catarroja, una possibilitat que li va oferir la jutgessa en la interlocutòria coneguda este dilluns, davant de la impossibilitat de citar-lo com a investigat per la seua condició d’aforat.

Així ho ha anunciat el cap del Consell a la seua arribada al Palau de la Generalitat, a on l’esperaven un núvol de mitjans de comunicació per a conéixer la seua valoració d’un text que qüestiona tot l’argumentari de la Generalitat fins al moment i en el qual imputa l’exconsellera Salomé Pradas i el seu número dos en Emergències, Emilio Argüeso.

Malgrat la duresa del text, el cap del Consell ha rebutjat donar la seua opinió sobre el seu contingut, del qual es va assabentar “pels mitjans”, i ha mostrat “total respecte” i “màxima col·laboració” amb el procés judicial. “Caldrà analitzar-los bé”, ha assenyalat.

En tot cas, ha dit estar “molt segur” que el seu govern va actuar “amb la màxima diligència en tot moment”, en al·lusió al paper de la Generalitat durant la riuada que va causar 228 morts, motiu pel qual ha rebutjat posicionar-se sobre la interlocutòria de la jutgessa, que ha recalcat que “no és ferma”.

Mazón ha assenyalat que la personació que li posa damunt de la taula la jutgessa és una opció que no s’ha “plantejat” fins al moment, ni des dels servicis jurídics de la Generalitat per a fer-ho com a persona jurídica ni personalment, com a persona física. Al respecte, ha recalcat que “la jutgessa mateixa” assenyala en la interlocutòria que “no procedix” la seua citació “ni tan sols com a testimoni”, si bé això és per la seua condició d’aforat.

En tot cas, ha promés “total col·laboració” amb la justícia i els seus procediments i continuar complint amb “totes les peticions d’informació” que puguen arribar des del jutjat de Catarroja. “Respecte total als procediments. No faré una valoració, encara que la puc tindre, però per respecte me la reservaré”, ha dit mesurant les seues paraules.

El focus en la recuperació

El president ha dit que no se sent “assenyalat”, malgrat la claredat de l’escrit de la magistrada, i ha assegurat estar “preocupat i responsabilitzat” per la “recuperació”. Ha destacat, a més, que “continuarà treballant en eixe sentit”, en referència al ple del Consell d’este dimarts en el qual, segons ha avançat, s’aprovaran mesures “molt importants” per a la resposta a la dana.

Continua així cenyit al guió que li marca la direcció nacional del partit, des d’on se li insistix que se centre en la recuperació de la dana en lloc de seguir ancorat en el 29 d’octubre. Després de viure les seues setmanes més delicades després de revelar a Madrid una part del seu registre de telefonades del 29-O i l’admissió de la seua hora d’arribada al Cecopi, Mazón ha canviat el pas i des de llavors mesura la seua exposició pública.

