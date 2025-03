Piles descobrix la discriminació a la dona en la seua llista de carrers

Qui arribe a la localitat de Piles i busque el nom d’una dona en la seua llista de carrers es trobarà amb Santa Bàrbara, aquella màrtir paleocristiana que és, precisament, patrona del municipi. En el passeig pels seus espais públics es trobarà amb carrers i places dedicades a Cervantes, a Blasco Ibáñez, a Joan Fuster, a Ausiàs March, al mestre Serrano o a Ramón y Cajal, però ningú més del gènere femení.

Esta situació, que fàcilment es pot apreciar perquè està a la vista de tots, ha sigut plasmada, després d’un ràpid estudi, pel Consell de Delegats i Delegades dels alumnes del Col·legi Públic José Pedrós, i exposada a l’alcaldessa de la localitat, Cristina Fornet, en una de les activitats del Dia de la Dona que van tindre lloc la setmana passada. Així que, una vegada l’expedient sobre la taula, el que la primera autoritat local ha promés és actuar per a posar fi a una situació que es traduïx en 22 noms d’hòmens i només un de dona.

En estos moments no hi ha aparença d’obrir nous carrers o places de manera imminent, però sí que seria possible actuar en la “feminització” dels espais públics de Piles mitjançant edificis públics, com la casa de la cultura, el poliesportiu o el nou col·legi públic que ja s’està construint. “Eixa seria una primera i bona opció”, assenyala l’alcaldessa en resposta a l’informe dels xiquets i xiquetes, que han posat sobre la taula el resultat d’una cultura que, sens dubte, ha premiat els hòmens enfront de les moltes dones, de Piles i de la resta del món, que sens dubte han fet mèrits per a tindre un reconeixement públic.

Feta la proposta, ara l’Ajuntament ha retornat la pilota als escolars, que representen un futur que camina cap a la igualtat entre hòmens i dones, perquè plantegen les primeres propostes. En eixe sentit, Cristina Fornet, que també és la primera dona en la història de Piles al capdavant del consistori, els ha convidat a escodrinyar en la història local i a visitar altres municipis a on sí que hi ha carrers i places dedicades a dones. La llista de les propostes s’estudiarà i, arribat el cas, servirà per a començar a feminitzar la llista de carrers de Piles.

Precisament la setmana passada, just quan l’Ajuntament decidia implantar el Llibre d’Or de Piles, en el qual deixaran la seua firma i la seua dedicatòria personatges i visitants il·lustres, ja es va pensar que fora una dona qui l’inaugurara. Així, en la primera pàgina va deixar la seua rúbrica Rosa Verdú, la primera regidora que va tindre Piles, triada en 1987 i que va romandre, com a independent però en la llista del PSPV, durant dos legislatures.

El que ara s’ha anunciat a Piles ja s’ha posat en pràctica en altres localitats de la Safor. Ador va aprovar, la legislatura passada, l’homenatge públic a diverses dones inscrivint els seus noms als carrers, i també Gandia s’ha aplicat en eixa línia per a acabar amb l’enorme diferència que hi havia entre la llista de carrers d’hòmens i la de dones. Com tampoc s’obrin tants espais urbans, el que s’ha fet és dedicar jardins, parcs o racons de la ciutat mitjançant una placa que recorda a aquelles persones del gènere femení que, d’una manera o d’una altra, van destacar en les seues societats i mereixen l’aplaudiment públic.

