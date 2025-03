Una plataforma ciutadana posa arrels a Benidoleig: “Volem arbres”

D’un grup de WhatsApp ha brollat una plataforma ciutadana a Benidoleig. Estos veïns són tenaços. Es concentren cada dilluns en la plaça de la Diputació, a on es van talar els arbres per a substituir-los per pals de ferro i tendals (la plaça està ara en obres). Estos veïns insistixen que van assistir “horroritzats i indignats a la tala indiscriminada, tala que considerem un ecocidi”. Afirmen que es van poder trasplantar els exemplars les arrels dels quals danyaven les cases pròximes. I demanen “més arbres i menys formigó”, que les places restaurades siguen refugis climàtics d’ombra fresca i natural.

Però la plataforma exigix més. Demana informació i que germine la participació ciutadana. “Volem que els veïns intervinguen en la presa de decisions sobre projectes que afecten la qualitat de vida de tots”.

