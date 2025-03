El PP demana retirar cartells contra Mazón dels passadissos de les Corts

Les Corts és un complex format per dos edificis. El més conegut és el Palau de Benicarló, a on està l’hemicicle, les sales de comissió i el pati del ficus a on se sol convocar la premsa per a fer declaracions. Després hi ha l’edifici dels grups parlamentaris. I encara que els debats i l’activitat parlamentària es concentren en el primer, fins i tot la decoració mateixa dels despatxos, tant per fora com per dins, són part de la política en la cambra autonòmica, amb el risc de confrontació entre els diferents representants.

La polèmica està servida per uns cartells penjats per Compromís en la porta del seu grup. “Mazón mentirós” i “PP responsable” es llig en les cartolines penjades en la paret d’entrada d’un dels seus despatxos, en la planta baixa de l’edifici, de manera que pràcticament és el primer que es veu quan s’entra en este edifici supletori. Els missatges han enfadat el PP, que ha sol·licitat la seua retirada en un escrit dirigit a la presidència de les Corts, que encapçala Llanos Massó, assegurant que contravé el reglament intern de la cambra.

En el text, firmat per Magdalena González La Red com a secretària general del Grup Popular, els populars citen una norma impulsada per Juan Cotino, president de les Corts de 2011 a 2014, el mateix amb el qual es buscava frenar la concurrència als plens amb samarretes reivindicatives. “No podran utilitzar-se les façanes interiors o exteriors, escales, ascensors, passadissos i altres espais comuns per a situar cap mena de propaganda, reivindicació, informació, cartells, pancartes o símbols que puguen identificar una opció política o qualsevol altre element”, assenyala la resolució de Cotino de 2012, encara en vigor.

L’escrit es va presentar el passat 28 de febrer i haurà de passar este dimarts per la Mesa de les Corts. De fet, en un principi hauria d’haver-se informat d’este la setmana passada, però la reunió d’este òrgan es va suspendre a causa de la situació meteorològica. Això sí, abans que la Mesa (a on PP i Vox tenen majoria) emeta qualsevol resolució, l’escrit ha trobat com a destinació complementar els cartells en l’entrada del grup dels valencianistes i Compromís l’ha imprés i penjat just davall dels dos rètols.

La bandera arc de Sant Martí penjada pel Grup Socialista en les Corts / Levante-EMV

El “Mazón mentirós” penjat per Compromís no és l’únic element que adorna les zones comunes dels espais amb els quals compten els grups parlamentaris, encara que sí que són els que han motivat l’escrit del PP. Els valencianistes mateixos tenen un parell de cartells penjats en la mateixa porta, com una il·lustració d’una mà sorgint del fang mostrant la pantalla d’un telèfon mòbil mentres sona l’ES Alert. “Vergonya”, es pot llegir just davall.

Que no es torne a repetir

Encara més cridanera és la bandera arc de Sant Martí que el PSPV té penjada de la barana del primer pis, a on els socialistes tenen els seus despatxos. La formació la va penjar en maig, quan, en vespres del Dia Contra l’LGTBI-fòbia, la Mesa de les Corts va rebutjar onejar la insígnia del col·lectiu en l’entrada del parlament. Eixa bandera també podria arribar a ser retirada en cas que s’aplique rigorosament el reglament, encara que en el PP assenyalen que esta insígnia no és un problema, sinó que posen el seu focus exclusivament en els cartells, que els veuen com un insult a una persona i un grup parlamentari.

La pilota ara està en la teulada de la Mesa de les Corts i especialment de la presidenta, de Vox, que haurà de decidir com fer efectiva la normativa. En la regla citada pel PP s’afig que quedaran “exceptuats aquells símbols, cartells o altres objectes de caràcter institucional autoritzats de manera expressa per la Mesa de les Corts”. És a dir, la bandera podria mantindre’s si compta amb una autorització “expressa” d’este òrgan. Més difícil sembla d’aplicar com es du a terme la segona petició dels populars, que “estes conductes no es tornen a repetir”.

