Primer triplet de victòries del curs per al Llevant UE

El triomf del passat diumenge contra el Cartagena en el Ciutat de València va significar la tercera victòria consecutiva per al Llevant per primera vegada en la present temporada i la segona plaça del campionat, posició d’ascens directe a la màxima categoria. És més, cal remuntar-se fins a febrer de 2023 per a trobar l’última vegada que l’entitat granota va encadenar un triplet de triomfs ininterromputs.

De fet, en eixa mateixa temporada, la 22/23, va aconseguir la seua última classificació per al play-off d’ascens a Primera Divisió. I malgrat el colp que va suposar aquella derrota en la final, va ser innegable el gran rendiment de l’equip llevantinista aquella campanya, que li va valdre per a un tercer lloc, empatat a punts amb Las Palmas, segon classificat en promoció d’ascens directe.

Ara, els de Calero seguixen el mateix full de ruta amb una gesta recent a l’abast de molt pocs equips en esta categoria. La màxima igualtat que es respira en la competició fa molt difícil mantindre’s regular i encadenar diverses victòries seguides.

Prova d’això és la inestabilitat en la part alta de la taula, que ha vist fins a sis equips diferents en els llocs d’ascens directe en les tres últimes jornades. El Llevant no dormia en llocs d’ascens directe des de la jornada 12 després de la seua victòria a Granada i gran part de culpa la té l’“ecosistema” implantat per Calero.

L’ambient que es respira en el vestuari granota traspassa els límits del futbol. Com ells mateixos han qualificat en més d’una ocasió, es tracta d’una gran família barallant per un objectiu comú. La comunió que tenen els futbolistes amb Calero és majúscula. El grup té fe cega en el seu entrenador i van tots a l’una amb cada decisió que pren el míster.

En el vestuari del Ciutat són conscients que la companyonia és un dels valors més importants en l’equip. Valor que transmet l’entrenador als seus pupils i que estos s’encarreguen de reflectir-lo sobre el camp. El Llevant no té cabuda per a cap futbolista desentés i mostra d’això és la capacitat d’adaptació i compromís per a fer front a les suplències. Són molts els futbolistes amb nivell per a entrar en l’onze blaugrana i que potser no estan gaudint de massa minuts. Malgrat això, la gestió de grup del tècnic frega l’excel·lència, obtenint el 100 % dels seus jugadors quan xafen el terreny de joc, independentment dels minuts.

Una bambolla ascendent

És tal l’atmosfera en la qual viu este “nou Llevant” que ha sigut capaç d’aïllar-se per complet, com si es tractara d’una bambolla, de la crisi en la qual es veu immers el club. La delicada situació econòmica que travessa l’entitat d’Orriols no és cap novetat, encara que s’ha vist agreujada amb els recents acomiadaments i l’eixida de Felipe Miñambres del club. Així i tot, el somni de l’ascens provoca que es destine tota l’energia a remar en una única direcció i fer costat a l’equip en la seua gesta de tornar a Primera Divisió.

Tant l’afició, el cos tècnic, els jugadors i resta de baules que formen el llevantinisme, són conscients que en estos moments el més important és ajudar en l’àmbit Esportiu i l’ascens és una de les grans oportunitats per a esmenar les arques dels granota.

El calendari que té per davant l’equip de Calero es presenta clau en la baralla per l’ascens. Osca, Castelló, Almeria i Racing són els pròxims rivals de l’entitat granota en lliga, tots ells, menys els de Castàlia, rivals directes en la lluita per la promoció a Primera Divisió.

