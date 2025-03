El conseller de Sanitat, sobre Mazón: “Dimissió? Per a què?”

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha descartat la possibilitat que el president Carlos Mazón dimitisca, després de l’última interlocutòria de la jutgessa que investiga la gestió de la dana, amb la qual ha citat com a investigats l’exconsellera d’Emergències, Salomé Pradas, i el seu secretari autonòmic, Emilio Argüeso. “Dimissió? Per a què?”, ha llançat a l’aire Gómez en una trobada de Nueva Economía Fórum en l’Hotel Las Arenas. “La legitimitat del Consell està absolutament garantida”.

Estes paraules les ha dites en un acte en el qual també era present gran part del nucli dur del Consell: la vicepresidenta Susana Camarero, el vicepresident Gan Pampols i el conseller d’Educació José Antonio Rovira, entre d’altres.

De fet, Gómez ha insistit en la seua defensa del líder del Consell. “És l’únic que està treballant per i per als valencians”, en concret, “per resoldre els seus problemes”. I ha assenyalat implícitament, sense nomenar-lo, al president de l’executiu, Pedro Sánchez. “Alguns no venen o venen i se’n van i haurien d’explicar-ho”, ha criticat en relació amb la visita de Sánchez a Paiporta el passat 3 de novembre i la seua absència en la zona zero de la dana des de llavors.

En referència a la interlocutòria de la magistrada del jutjat de Catarroja ha expressat el seu “respecte total a les decisions judicials” i ha assegurat que “mai he dit ni diré res en contra de qualsevol resolució judicial”. En esta línia, i seguint l’estratègia del Consell, ha contraposat la seua postura a la d’“uns altres”, als quals ha acusat de “celebrar quan les resolucions judicials són bones i acusar de prevaricació quan no els convé”. Ha assenyalat, a més, que la investigació judicial es troba en fase inicial.

Decisions sobre la base de “previsions errònies”

Quant a la gestió de la dana, i també de l’episodi tempestuós de la setmana passada, durant el qual la Conselleria de Sanitat va decidir posposar les cites mèdiques programades durant tres dies enfront del risc meteorològic, Gómez ha explicat que preferix “ser caut” per a donar “seguretat a la ciutadania”. No obstant això, ha plantejat una crítica a les agències estatals, com l’Aemet, sense nomenar-la tampoc. “Si tinguérem informació fiable, prendríem decisions fiables”, ha expressat.

En este sentit, malgrat definir-se com un científic —és metge de família com a professional— ha nomenat les “previsions errònies” que prediuen que “cauran 180 litres i en cauen 700” del 29-O, en referència al mínim pronosticat per l’Aemet el dia de la barrancada, o “quan prediuen que en cauran 300 i, al final, en són 100”. Esta ha sigut i és una altra de les línies de defensa del Consell per a justificar la seua gestió del passat mes d’octubre.

