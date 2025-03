Costes dona llum verda a l’extracció d’arena per a les platges de Sagunt i Canet

L’espera ha arribat a la fi. La Direcció General de la Costa i la Mar va emetre, quasi dos anys i mig després d’iniciar la tramitació, una resolució favorable a la declaració d’impacte ambiental (DIA) que permetrà extraure arena d’aigües profundes enfront de València per a nodrir projectes com la regeneració de les platges del nord de Sagunt i Canet d’en Berenguer. Les actuacions previstes en el litoral del Camp de Morvedre ja compten amb tots els vistiplaus i només estava a l’espera de disposar del milió de metres cúbics de material que són la base del pla estatal per a frenar la deterioració de la costa nord del Camp de Morvedre.

Malgrat la gran expectació perquè l’organisme dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica fera este pas, la confirmació ha arribat a través d’un escarit anunci en la seua seu electrònica, en el qual a penes s’informa de la data de la resolució, el 7 de març, i el sentit favorable del dictamen ambiental.

D’esta manera es desbloqueja l’explotació d’eixe banc d’arena, que es troba a uns 10 quilòmetres del litoral, amb una profunditat que oscil·la entre els 60 i els 80 metres. La seua extensió frega els 23,5 quilòmetres quadrats i la grossària del sediment apte per a ser dragat ronda els 4,5 metres, amb quasi 70 centímetres de llot, de manera que el volum d’arena explotable ronda els 66,6 milions de metres cúbics, segons la informació avançada durant la tramitació.

Més d’un milió de metres cúbics

I és que, a més de Sagunt i Canet, a on la previsió és que arriben 1.098.689 metres cúbics, este material està pensat per a regenerar les platges de Pinedo, el Saler, la Garrofera, la Devesa, el Perellonet, el Perelló, Pouet, les Palmeres, el Rei, Bega de Mar, Mareny Blau, Mareny de Sant Llorenç, Dossel, el Marenyet, l’Estany, el Brosquil, la Goleta, Tavernes, els Marenys, a més del tram entre el riu Serpis i el port d’Oliva. Estos són únicament els projectes per a la província de València, ja que a Alacant també està previst que es transporte arena per a cinc trams.

A falta de conéixer els detalls del dictamen ambiental i les possibles correccions que impose, el pressupost per al dragatge del material, el seu trasllat i depòsit en els corresponents punts frega els 1.248 milions d’euros, dels quals poc més d’11,2 milions corresponen al projecte de regeneració de les platges d’Almardà, Corint, Malva-rosa i Canet.

Més de 46 quilòmetres

La DIA favorable no només avala l’extracció d’arena, sinó que també dona el vistiplau a la seua ruta de transport per a cobrir més de 46 quilòmetres i la localització del punt en què depositar-la. En el cas del Camp de Morvedre, Costes assenyala la sensibilitat ambiental “molt alta”, que s’ha determinat per a la zona, per la presència tant de prades de posidònia oceànica i cymodocea nodosa com de substrats rocosos.

Ruta del transport d’arena fins a Sagunt / Levante-EMV

Altres precisions d’este transport i depòsit de sediments és que l’operació s’estima que durarà 23 dies en jornades de treball de 24 hores. Una draga de succió deixarà l’arena en les canonades de flotació per a ser traslladada fins a les costes de Sagunt.

Cribratge i cordó dunar

Abans d’este transvasament, Costes planeja el cribratge de 113.000 metres cúbics de pedres al llarg de les platges del nord, mentres que una altra intervenció serà la recuperació del cordó dunar sobre una superfície de 13.306 metres quadrats al nord de la gola de Quartell. Esta actuació consistirà en l’extracció de les espècies invasores, l’aportació de 4.536 metres cúbics d’arena i la plantació d’espècies similars a les existents.

El pas següent per a donar resposta a l’exigència de mesures que frenen la deterioració d’este tram del litoral serà la convocatòria del concurs per a l’execució dels treballs previstos a Almardà i Canet, el pressupost dels quals supera els 18 milions d’euros.

