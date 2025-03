Denuncien batusses massives al costat d’una discoteca de Benimaclet: “Estem desesperats”

Els veïns d’una discoteca en el carrer de la Vila de l’Alcora, en el districte de Benimaclet, estan cansats de la cridòria i les batusses massives que es munten en la porta del local cada cap de setmana a altes hores de la matinada. Les desenes de famílies que viuen en els blocs d’esta zona residencial se senten completament indefenses i no saben com abordar una situació que sembla descontrolada.

“Diumenge a les 4 del matí teníem gent una altra vegada a la porta”, diu una veïna amb els nervis encara crispats. “L’amo del negoci els tira al carrer cap a les 3 o 3:30 i la clientela es queda en la porta a crits. Com van borratxos, moltes vegades es peguen entre ells. És insuportable. Estem desesperats”, relaten en un veïnat que ha provat de tot, des de tirar poals d’aigua fins a intentar dialogar amb l’amo de la sala.

La discoteca abasta tot el baix d’una finca residencial i es promociona en Instagram amb el lema de “L’elegància llatina”. A més, indica que obri de dilluns a diumenge de 17:30 a 4 hores. I oferix còctels, tabac de xixa i karaoke. Obri cada dia, però els veïns patixen les batusses massives i els crits en la porta del negoci els caps de setmana, quan hi ha més moviment. “Telefonem a la Policia tota l’estona. Això se solucionaria amb una labor preventiva d’una patrulla que es quede ací per a evitar problemes, però la policia de barri ens diu que no té efectius”, lamenten.

Així, descartat l’efecte dissuasiu, els residents d’esta zona situada al costat del metro de Machado es protegixen gravant vídeos de denúncia. En un de recent pot vore’s una llarguíssima baralla amb múltiples focus, enganxades, llançament de botelles i temptatives d’atropellament. En paral·lel, els veïns mateixos denuncien els amos del local davant de l’Ajuntament pel descontrol en el soroll i els horaris de tancament. En el consistori consten nou expedients de sanció —quasi tots pagats— que sumen uns 23.000 euros.

