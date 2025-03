Els hostalers preveuen quasi un 11 % menys de facturació estes Falles

Els hostalers de la ciutat de València preveuen un retrocés de turistes nacionals i internacionals estes Falles, que es traduirà en una caiguda d’un 11,4 % de la facturació en comparació amb el mateix període de 2024. Així ho arreplega l’estudi de perspectives per a les Falles de 2025 elaborat per la Coordinadora d’Hostaleria dels Barris de València (CHV). El 57,1 % dels hostalers preguntats assenyalen que la seua facturació serà inferior que la de l’any passat, el 25,7 % indica que serà major i el 22,9 % indica que serà igual. Els que estimen una caiguda en la seua activitat econòmica ho atribuïxen al fet que enguany els principals dies del calendari faller caiguen entre setmana, ja que el dia 19 és dimecres.

No obstant això, les festes falleres continuen sent un important baló d’oxigen per als hostalers de les zones de València amb activitat fallera. De fet, el 65,8 % dels bars i restaurants d’estes parts de la ciutat confien en el consum local i estimen facturar el doble o més del doble que un cap de setmana normal; el 25,7 % assenyala que el mateix i un 8,6 % assenyala que facturarà menys que un cap de setmana fora del període faller.

El doble de facturació

Sobre el gasto mitjà del públic en Falles, este se situa en els 19,4 euros, i les franges de més activitat se situa a l’hora dels dinars, segons el 35 % dels hostalers enquestats, seguit dels sopars, per al 26,6 %, a les vesprades, per al 20,61 %, a la nit, per a l’11,6 %, i als matins, abans de la mascletà, per al 6,6 % dels locals.

Per la seua banda, la Coordinadora d’Hostaleria dels Barris de València assegura que la caiguda de facturació durant la setmana fallera entra dins del previsible, principalment pel calendari de la festivitat de Sant Josep el dia 19 de març i la incertesa sobre les condicions meteorològiques, després d’unes setmanes marcades per la pluja.

Així mateix, recorda que en 2002 i 2023 es van registrar xifres rècord en nombre de visitants i facturació, i que en 2024 ja es va produir un cert retrocés quant al volum de l’activitat econòmica. En este escenari, des de la Coordinadora esperen que, com l’any passat, siguen unes Falles sense massificacions i en la qual l’hostaleria hauria de poder treballar a bon ritme, evitant el col·lapse provocat per l’excessiva saturació.

