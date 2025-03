Netejant els residus de la dana a Algemesí: “Ha sigut molt trist carregar camions amb tot el que ha perdut la gent”

Ja siga amb la seua labor com a voluntari o amb el seu treball com a operari de maquinària pesant, Pau Belda ha estat des del primer dia al peu del canó per a ajudar els pobles afectats per la dana i ara s’acomiada d’Algemesí, a on ha estat mesos fent tasques de gestió de residus en el punt d’apilament local que ahir es va tancar.

“Només vaig vore el que havia passat, vaig voler vindre a ajudar. Des del primer dia que vaig poder, vaig estar col·laborant com a voluntari i després com a treballador. Mai m’havia pogut imaginar que en tan poques hores es poguera fer tant de mal”, va explicar Belda, veí d’Aielo i encarregat del ganxo mecànic que ha omplit quasi tres mil camions amb les restes que la dana va deixar en els carrers d’Algemesí.

La seua ha sigut una labor delicada, sobretot des del punt emocional, com succeïx en estos casos: “Ha sigut molt trist, perquè cada dia he estat carregant en camions tot el que ha perdut la gent. Les seues cases senceres, llits, mobles, televisions… Ara el que m’apesara és no poder continuar ajudant, perquè, per sort, ací a Algemesí ja està tot net”, va expressar.

