El pantà de Beniarrés ja reté més aigua que fa un any

L’agricultura de la Safor, especialment aquella que es proveïx del riu Serpis, no patirà les restriccions d’aigua que sí que es van produir l’estiu passat a causa de les escassíssimes reserves en el pantà de Beniarrés, fruit de l’extrema sequera que es va mantindre durant prop d’any i mig, des de la primavera de 2023 fins a la tardor de 2024.

Les pluges que han caigut en els últims mesos en la conca mitjana i alta del Serpis, i especialment l’episodi de la setmana passada, han permés una recuperació espectacular del volum d’aigua acumulat. Les pluges han afectat especialment el riu Agres, que discorre per esta localitat, amb acumulats que s’han aproximat als 200 litres per metre quadrat, i fins i tot superant eixa xifra en alguns punts. Lamentablement, a Alcoi i les muntanyes que envolten esta ciutat no hi ha hagut precipitacions tan quantioses, la qual cosa ha impedit un major cabal d’entrada en el pantà.

Així i tot, i segons les dades que en temps real facilita la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), eixa entrada d’aigua ja ha aportat més de dos hectòmetres cúbics d’aigua, per la qual cosa el total acumulat ha superat la xifra de 8 hectòmetres cúbics sobre un màxim de 27. Per a fer-se una idea, això és més aigua que la que Beniarrés retenia fa un any, i està lluny dels 2,5 hectòmetres cúbics que hi havia el mes de setembre passat, quan va tocar el nivell mínim dels últims anys. En eixe moment, la CHX va anunciar que, en pocs dies, hauria de tallar l’eixida d’aigua per a no posar en risc la seguretat de la presa.

Des de mitjan setembre passat, les pluges han començat a normalitzar-se, i han passat fins i tot a ser generoses en els últims mesos, de manera que ara els agricultors respiren un poc més alleujats. No és per a tirar coets, però per poc que es mantinga una normalitat en el règim de pluges, es podrà regar l’estiu que ve a través dels dos sistemes principals que es proveïxen del Serpis, la comunitat dels Canals Alts i la dels Canals Baixos. Això evitaria l’extracció d’aigua dels aqüífers, amb l’ús de pous, una acció que encarix la producció i, consegüentment, els beneficis dels agricultors.

En estos moments, el riu Serpis discorre amb alegria en tota la seua conca baixa. Les pluges sí que han sigut molt més quantioses, de fins a 400 litres per metre quadrat, en la zona de l’Orxa i en la conca del barranc de l’Encantada, que cobrix part de les comarques del Comtat i l’Alcoià. Eixa aigua s’aboca al riu després de la presa de Beniarrés, de manera que no és possible retindre-la. A més, els camps de la Safor han sigut regats per les últimes pluges i no requeriran aigua en almenys tres o quatre setmanes.

