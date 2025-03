La UE respon a Trump amb aranzels per valor de 26.000 milions d’euros a productes dels EUA

La Comissió Europea ha anunciat, este dimecres, una bateria de mesures per valor de 26.000 milions d’euros que entraran en vigor el mes d’abril i que afectaran productes industrials i agrícoles, en resposta als aranzels “injustificats” i “nocius” del 25 % sobre les importacions a l’acer i l’alumini imposats pels Estats Units.

La guerra comercial entre els Estats Units i la UE és hui un poc menys evitable. A primera hora del matí d’este dimarts, quan han entrat en vigor els aranzels contra les importacions d’acer i alumini, Brussel·les ha fet pública la seua resposta. Serà en dos fases, afectarà productes industrials i agrícoles, i entrarà en vigor entre l’1 i el 13 d’abril, deixant marge a la negociació.

“Les contramesures que prenem hui són fortes però proporcionades. Com els EUA està aplicant aranzels per valor de 28.000 milions de dòlars, estem responent amb contramesures per valor de 26.000 milions d’euros”, ha explicat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un comunicat. La Comissió calcula que els aranzels imposats per Trump afecten un 5 % de les exportacions i respon així amb mesures d’un pes similar.

Dos fases

No és la primera vegada que la UE es veu en esta situació. En 2018, durant el seu primer mandat, el president dels Estats Units, Donald Trump, va imposar aranzels a les importacions d’acer i alumini. La Unió va respondre llavors amb mesures que afectaven productes insígnia estatunidencs com els vaquers Levi’s, el bourbon o les motos Harley-Davidson. El valor actual d’eixes mesures és d’uns 8.000 milions d’euros.

Durant la presidència del demòcrata Joe Biden, Washington i Brussel·les van acordar una suspensió. Eixa suspensió expirava el pròxim 31 de març. La Comissió ha anunciat que no la renovarà i eixes mesures, per valor de 8.000 milions d’euros, tornaran a entrar en vigor el pròxim 1 d’abril. Ho faran, a més, per primera vegada, íntegrament. Eixa és la primera fase.

La segona s’inicia este dimecres amb una consulta. Els aranzels que ha anunciat en esta ocasió l’administració Trump són més alts i s’imposen, a més, a un major nombre de productes. L’impacte per a la indústria europea, per tant, també és major. Per això, la Comissió ampliarà les mesures de reequilibri en resposta.

Esta consulta permetrà identificar, en les pròximes dos setmanes, els productes més adequats que posar en el punt de mira, amb els sectors afectats i els governs. Sobre la taula, la Comissió ha posat des de productes industrials, acer, alumini, cuir, fusta, o plàstics, però també agrícoles, com els ous, el sucre o la vedella. Brussel·les calcula que el pes econòmic d’estes mesures serà d’uns 18.000 milions d’euros i preveu que entren en vigor a mitjan abril, amb una consulta prèvia als estats membres i les parts interessades

Ursula von der Leyen i Donald Trump, en una imatge d’arxiu / EFE

Oberts a negociar

“La Unió Europea ha d’actuar per a protegir els consumidors i les empreses”, ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicat. “Creiem fermament que, en un món plagat d’incerteses geopolítiques i econòmiques, no redunda en el nostre interés comú carregar les nostres economies amb aranzels”, ha afegit l’alemanya.

Von der Leyen ha instruït el seu comissari de Comerç, Maroš Šefčovič, a continuar insistint en el diàleg amb Washington. Però ho farà amb una pistola carregada sobre la taula. Šefčovič va dir, dilluns, que els seus esforços per aconseguir una eixida negociada als aranzels no havia funcionat. “Una mà no pot xocar sola”, va dir l’eslové acusant l’administració Trump de no estar interessada en un acord.

