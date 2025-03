L’Aemet va emetre nou butlletins i va telefonar 24 vegades al 112 el 29 d’octubre

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha remés a la magistrada que investiga les 228 morts per la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de València, el seu informe sobre la participació de l’organisme estatal en la previsió i informació dels episodis de pluges el 29-O.

En un informe de 83 pàgines, avançat per El País, al qual ha tingut accés Levante-EMV, els responsables d’Aemet detallen a la jutgessa els nou butlletins emesos i les 24 telefonades realitzades a Protecció Civil 112 de la Comunitat Valenciana. Comunicacions que, en alguns casos, van resultar fallides en moments crucials, com les dos telefonades no ateses a les 18 hores de la vesprada del 29 d’octubre per a comunicar que l’alerta roja es prolongava més enllà d’eixe període previst inicialment.

L’Aemet relata tots els avisos que va emetre des del 27 d’octubre, inclosos els butlletins del 28 d’octubre, així com els nou remesos a les autoritats autonòmiques per a alertar de la situació meteorològica el 29 d’octubre: des de les 6:36 hores que va ser el primer fins a les 21:27 hores que es va emetre l’últim.

L’organisme meteorològic estatal detalla a la magistrada que “la vigilància i l’emissió d’avisos dels fenòmens meteorològics adversos entre les 23 i les 7 hores es du a terme des del Centre Nacional de Predicció, situat a Madrid. Entre les 7 i les 23 hores, esta vigilància i emissió d’avisos es du a terme des dels grups de predicció i vigilància. La Comunitat Valenciana li correspon al Grup de Predicció i Vigilància Est, situat a Barcelona”, que contacta amb Protecció Civil de la Comunitat Valenciana en el telèfon 112.

La primera telefonada es va produir a les 7:31 hores. “El Grup de Predicció i Vigilància Est d’AEMET telefona a Protecció Civil de la Generalitat Valenciana per a informar de l’actualització correcta a roig en el litoral sud de València. És una telefonada que es realitza quan s’actualitzen els avisos o hi ha alguna informació significativa per aportar i en la qual es va informar dels canvis en els límits dels diferents avisos que s’havien posat la nit anterior (màxims esperats) i del pas de taronja a roig del litoral sud”.

A les 9:43 hores es produïx una altra telefonada per a “apujar a roig l’interior i el litoral nord. Els rojos es posen amb un horari previst fins a les 18 h, amb màxims d’acumulació previstos en l’interior nord de València”, relata l’Aemet. Entre les 11:26 i les 11:06 es produïxen set telefonades perdudes o fallides, perquè “no s’escolta, pengen”, segons reflectix l’Aemet en l’esquema remés a la jutgessa.

Ales 11:54 es produïx una telefonada clau que preveu l’evolució de les precipitacions. “Actualització de la situació. Es necessita per al gabinet de crisi del govern [no s’aclarix quin] la previsió per a València capital. La previsió que es dona és que, malgrat les pluges que poden produir-se en la zona, les màximes intensitats i acumulacions s’esperen més al sud, pels voltants de la Ribera Baixa, en direcció nord-oest. Es comenta la previsió que continue plovent; es comenta el tall de carreteres en l’A3 per Utiel. Màxims acumulats en models previstos per a la vesprada en l’interior nord, que de cara a la nit o matinada podrien tendir desplaçar-se de sud-est a nord-oest cap al sud d’Aragó i Albacete”.

A les 13:26 hores, Aemet fa una “actualització de la situació, valors de precipitació sobre la zona de litoral sud, a on les precipitacions no cessen. Registres de precipitació molt elevats en molts punts. Es parla sobre les crescudes dels rius i sobre la zona d’Utiel”.

A les 16:23 hores es produïx una altra telefonada en la qual es veu que la situació era ja preocupant per a les Emergències valencianes. Aemet assenyala que “se’ls va dir que es tornava a elevar l’avís del litoral sud de València a roig fins a les 18:00 h, que havia finalitzat a les 12 h i havia continuat com a taronja (en les zones del nord de València continuava sent roig fins a les 18:00)”. Aemet també informa en este moment de “la formació d’una tempesta de moviment molt lent situada entre el litoral sud i litoral nord, a l’oest o sud-oest de la ciutat de València i de l’Albufera. Van preguntar si anava cap a València i se’ls va respondre que passava a l’oest de València, molt prop d’esta, però no damunt. Se’ls va informar que esta tempesta estava provocant precipitacions de més de 100 mm en només una hora i que hi havia informacions de la formació d’un tornado a Alginet. Van respondre que no havien rebut telefonades per vent, només per pluja i que això era el que els preocupava en eixe moment”.

A més, des d’Emergències de la Generalitat, l’Aemet relata que “van preguntar pel pronòstic per a la zona d’Utiel-Requena, ja que rebien telefonades d’allí, però no podien accedir per a realitzar el rescat a causa de les inundacions. Es va consultar les imatges del radar de València i se’ls va informar que en eixe moment ja no plovia de manera torrencial i que no s’esperava que tornara a fer-ho, encara que sí que es preveia pluja durant la nit i que no remetria fins l’endemà al matí. Se’ls va dir que en eixe moment el pitjor es trobava en el litoral”.

A les 18:09 i les 18:10 es produïxen dos noves telefonades clau que no van ser contestades. “Es va dirigir dos vegades a PC (Protecció Civil) de València, a dos números distints, per a informar de la prolongació dos hores més de l’avís roig en el litoral nord de València per la persistència de la tempesta (en l’interior nord i el litoral sud van finalitzar a les 18:00 h), però no van atendre les telefonades. Després tampoc es va rebre una telefonada entrant de PC de València”.

A les 18.30 hores d’eixe 29 d’octubre era quan començava ja a desbordar-se el barranc de Poio al seu pas per l’Horta Sud. I també quan ja arribaven més de 2.000 telefonades en una hora al 112.

