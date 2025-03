L’ofrena de Paiporta, en brusa i polar

La dana ha marcat les Falles de Paiporta, que, en la seua lluita per tornar a la normalitat, està adaptant-se a la nova realitat després de la barrancada que va acabar amb tot. Si ja van anunciar que només la comissió Jaume I plantarà monument, i la resta ho farà a l’antiga, tipus estoreta, amb andròmines velles, en solidaritat per la comissió de la Falla Verge dels Desemparats, que ha perdut les seues falles, esta solidaritat també arriba a l’ofrena.

Així, tenint en compte que molts fallers i falleres han perdut els seus vestits, adreços o pintes, o els tenen encara plens de fang, les sis comissions que integren la Junta Local Fallera de Paiporta van decidir donar llibertat i no exigir la indumentària valenciana per als actes oficials com l’ofrena o la missa de Sant Josep.

La Falla Sant Antoni anirà en polar / L-EMV

Raúl Galindo, secretari de la JLF, assegura que en l’ofrena, que se celebrarà el dimarts 18 de març a partir de les 16:00 hores, “cada comissió pot anar com vulga. Algunes aniran mesclades, és a dir, la gent que tinga vestit i se’l vulga posar el portarà, i la que no, doncs anirà en brusa, parca o polar. Igual que les falleres majors, poden triar”, explica.

Galindo, com a president de la comissió de Sant Antoni, assegura que “nosaltres hem acordat anar tots iguals amb el polar. Les falleres majors encara no ho sé, perquè la infantil va perdre els seus vestits amb la dana, encara que va aconseguir salvar-ne un, i no sé si al final s’acabarà posant eixe”, explica.

El mateix ocorre amb la missa en honor de Sant Josep en l’església de Sant Jordi del dia 19 a les 14 hores, i la seua tradicional cercavila. Seran les comissions paiportines les que decidisquen com anar vestides, si amb el vestit regional o de particular.

