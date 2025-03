The Vaccines s’unixen al cartell del Deleste

Als ja anunciats Teenage Fanclub, Death In Vegas, Anna of the North, Deadletter, Mr Sanchez i Faixa, el Deleste ha afegit un nou nom al festival que tindrà lloc als Jardins de Vivers el 16 i 17 de maig.

Els britànics The Vaccines arribaran a esta tretzena edició de Deleste Festival amb un últim treball baix del braç, l’aplaudit Pick-Up Full of Pink Carnations, en el qual la banda recupera el pols vibrant i la immediatesa contagiosa dels seus inicis, el mateix d’aquelles cançons brillants que tancava el ja mític What Did You Expect from The Vaccines?, com la corejada fins a l’extenuació Wreckin Bar (Ra Ra Ra) o eixe assoliment melòdic batejat com a Post Break-Up Sex.

Quinze anys després de la seua formació, els de Londres, amb l’incombustible Justin Young al capdavant, seguixen al peu del canó, demostrant i amb escreix estar en un excel·lent estat de forma i fons.

Del pop a l’electrònica

The Vaccines compartiran escenari en Deleste Festival amb els veterans i il·lustres Teenage Fanclub, una icona de l’electrònica com Death In Vegas, la calidesa synth-pop de la noruega Anna of the North, l’esmolat so post-punk de Deadletter, el poderós rock guitarrer de Mr Sanchez i el folklore tradicional que Faixa projecta al present amb tant d’encert com delicadesa.

“Set noms tan variats entre si com atractius, que configuren un cresol ideal de tonalitats per a crear eixe color únic, el de Deleste, que il·luminarà la ciutat de València els pròxims 16 i 17 de maig”, destaquen els organitzadors del festival en un comunicat en el qual també recorden que queden més noms per anunciar.

Festival Deleste 2022 / L-EMV

Suscríbete para seguir leyendo