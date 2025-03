A València només queden 4 pisos per davall de 220.000 €

A València només queden en venda quatre pisos de 100 metres quadrats de 220.000 euros o menys, segons revela la plataforma Idealista. Les quatre vivendes disponibles estan per a reformar i dos d’estes necessiten una inversió important. Les immobiliàries asseguren que esta és la nova realitat del mercat immobiliari valencià, ja que no troben cases per a vendre en bon estat per menys de 300.000 euros. Esta situació està obligant una gran part dels compradors a rebaixar les seues expectatives i a buscar en municipis de l’àrea metropolitana com Xirivella amb immobles més assequibles.

Un pis de cent metres quadrats construïts (90 útils), tres habitacions i dos banys és la mesura que històricament s’ha utilitzat en el sector immobiliari per a definir la vivenda estàndard. Després de la pujada de preu dels últims mesos, és pràcticament impossible accedir a una d’estes vivendes en la capital del Túria per 200.000 euros. El problema és que eixe pressupost no està a l’abast de tots, ja que comporta disposar d’uns estalvis de 60.000 euros per a fer front al 30 % de la compra que no cobrixen les hipoteques (el 20 % del valor de la vivenda més el 10 % dels gastos de l’operació).

Extraradi

Les últimes quatre vivendes de València que ronden els 220.000 euros o menys estan en l’extraradi. Dos de 220.000 euros estan en el límit exterior del districte de Patraix. El tercer preu més baix és un primer amb ascensor situat en el carrer Camí de Moncada, en el barri de Torrefiel, i l’últim immoble és un quart sense ascensor amb tres habitacions en els edificis antics de Font de Sant Lluís que s’oferix per 179.000 euros.

Una jove observa l’oferta de vivendes d’una immobiliària de València / Germán Caballero

“No hi ha producte en venda”

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, reconeix que “no hi ha producte” en venda. “Només cal mirar els aparadors de les immobiliàries dels barris per a comprovar que quasi tot el que tenen està venut o reservat. Per 200.000 euros és impossible trobar vivendes que no siguen molt velles i necessiten una reforma profunda”, assegura. Recasens afig que el mercat ha embogit perquè “hi ha gent que creu que o compra ara o no podrà fer-ho mai, perquè el preu continuarà pujant a València”.

Àrea metropolitana

“La gent amb uns ingressos normals ja no pot comprar a València i se n’ha d’anar a Paiporta, Xirivella o Aldaia. Per a comprar a València necessites com a mínim 300.000 euros”, afirma Cristina Recasens. “Per eixe preu pots trobar alguna cosa per a actualitzar en districtes com la Petxina, però jo no em pose a buscar vivendes de 100 metres de 250.000 euros perquè no n’hi ha”, afig la consultora immobiliària.

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de València, confirma que el fet que només hi haja quatre vivendes de cent metres per 220.000 euros o menys en la capital del Túria “és un reflex de la realitat. El que queda per 200.000 euros són pisos xicotets i sense ascensor”. Díez explica que “l’obra nova no baixa de 350.000 euros i espenta a l’alça els preus dels pisos de segona mà”.

El portaveu dels API assenyala que “a partir de 300.000 euros és quan pots començar a comprar coses normals i cal oblidar-se de trobar pisos amb garatge en el mateix edifici. Si condiciones la compra del pis a un garatge, t’estavellaràs”, sentencia Vicente Díez.

