Xàbia desperta amb esglai: columna negra de fum al costat de la Granadella

Xàbia ha despertat amb sobresalt. Des del poble s’albirava allà a dalt, en les muntanyes del sud del municipi (el Portitxol, el Tossalet, la Granadella…), una columna negra de fum pròxima a la muntanya pública de la Granadella. De seguida han acudit la Policia Local, la Guàrdia Civil i els bombers del parc de Dénia.

Si hi ha fum, hi ha un incendi. I sí, el que s’estava cremant era un cotxe híbrid aparcat en un vial de la urbanització Costa Nova, urbanització que limita amb la Granadella. Eixia una fumera negríssima. Les flames han calcinat totalment el vehicle.

La columna negra de fum / A. P. F.

Els bombers han sufocat el foc. Mentres, la Policia Local i la Guàrdia Civil han tancat el carrer i s’han cerciorat que no hi havia perill per als veïns que viuen en els xalets.

Nou esglai després del de diumenge

Xàbia ha despertat amb esglai. Si diumenge va saltar l’alarma per l’incendi en una parcel·la a on s’acumulen restes de jardineria en el Saladar, hui el sobresalt ha vingut al calar-se foc un cotxe i, sobretot, per la columna negríssima de fum que s’entreveia des de tot el terme municipal.

