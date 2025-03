El 112 revela fins a 137 peticions de rescat en 21 municipis de la Ribera el dia de la dana

El 112 va rebre un total de 448 telefonades de veïns i veïnes de fins a 31 municipis de la Ribera durant la tràgica jornada del 29 d’octubre. D’estes, 137 van ser peticions de rescat, mentres que la resta alertaven el Servici d’Emergències de la presència de vies perilloses per acumulació d’aigua, filtracions d’aigua, vehicles bloquejats, situacions d’incomunicació i desbordaments de llits. Així es desprén de l’informe de 102 pàgines enviat per la Conselleria d’Emergències de la Generalitat a la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la dana del 29 d’octubre, que va comportar la mort de 227 persones.

Tot i que la majoria d’avisos es van realitzar a partir de les 18 h d’aquella vesprada, quan es va produir el desbordament del riu Magre en diversos municipis de la Ribera, les fortes pluges registrades durant el matí ja van comportar algunes telefonades d’auxili en moltes localitats de la comarca. En total, en l’informe s’arrepleguen peticions de rescat de fins a 21 municipis.

La primera petició es registrava a primera hora del matí del 29 d’octubre. Un conductor de l’Alcúdia telefonava a Emergències a les 7:26 h per la presència d’aigua en la via mentres conduïa. La situació li impossibilitava avançar, ja que era arrossegat pel corrent, segons es mostra en l’informe. Cal recordar que el primer desaparegut per la dana durant aquella tràgica jornada va ser un camioner que es trobava en este municipi quan el va sorprendre l’aiguat. En total, el 112 va comptabilitzar 39 telefonades a l’Alcúdia, de les quals 12 sol·licitaven rescat. Un minut després, a Tous, un camioner demanava ajuda perquè s’estava inundant el vehicle.

Poc més de mitja hora després, a les 8:01 h, un veí de Catadau alertava que “l’aigua li entra per una finestra i li ix per l’altra”. Després d’esta va haver-hi 13 telefonades més (2 peticions de rescat). Durant aquell matí, les fortes precipitacions registrades al llarg de les primeres hores havien inundat els municipis del Marquesat i havien deixat els seus veïns incomunicats. A les 8:24 h, un resident a Llombai sol·licitava ajuda perquè la seua casa s’estava inundant. Els veïns d’esta localitat, que van telefonar fins a vint vegades al 112 (4 rescats), van arribar a patir fins a tres inundacions aquell matí a causa de les intenses pluges, que, al seu torn, havien col·lapsat les xarxes de clavegueram dels carrers i les canonades de les vivendes provocant filtracions.

Carlet tampoc es va deslliurar de les pluges aquell matí. A les 9:24 h, el Servici d’Emergències rebia un avís de dos persones majors atrapades en la vivenda. Després d’esta telefonada, se’n van registrar onze més, de les quals dos van ser peticions de rescat.

Major demanda

Algemesí, Guadassuar i Montserrat van ser els tres municipis amb més telefonades sol·licitant auxili. Emergències va registrar fins a 78 telefonades d’Algemesí, de les quals 46 estaven relacionades amb rescats. El primer es va produir a les 15:55 h, quan alertaven que l’aigua “els arriba pel genoll”. A les 18:32 h, una altra veïna recalcava que esta arribava “per davall de les aixelles”. Deu minuts abans, el 112 rebia un avís sobre el desbordament del riu Magre al seu pas per este municipi, que es va convertir en l’epicentre de la catàstrofe en la comarca. Les més de cinc hores següents es van convertir en un infern per als residents d’esta localitat. Entre les alertes es trobaven set persones damunt d’un monticle en la carretera, dos persones damunt d’una caseta o dos més pujades a un banc.

A Guadassuar, per la seua banda, es van registrar 18 rescats (30 telefonades). La primera demanda va ser a les 19:21 h per part d’un matrimoni amb els seus dos fills dins de la vivenda, quan l’aigua els arribava per “damunt del genoll”.

El 112 va registrar un total de 15 peticions de rescat a Montserrat, el segon municipi amb més telefonades en la comarca (un total de 53). La primera era a les 8:04 h per a avisar d’un cotxe a la meitat del túnel, ja que es desconeixia si hi havia gent dins. Els primers avisos per les fortes precipitacions van donar pas als rescats pel desbordament del riu Magre. A les 17:58 h, un home de 61 anys amb oxigen alertava que “li queda una hora d’oxigen”, mentres que a les 19:39 h hi havia almenys dos persones damunt del sostre d’un cotxe.

Les peticions de rescat es van estendre per gran part dels municipis afectats. Destaca la sol·licitud d’ajuda per part de 13 veïns d’Alzira. A les 19:01 h, un ciclista estava agafat a un arbre perquè anava amb la bici i l’havia sorprés l’aigua, mentres que a les 23:13 h una dona de 65 anys i un home de 71 lamentaven trobar-se damunt d’un cotxe des de les 16 h.

Suscríbete para seguir leyendo