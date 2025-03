La Generalitat oferirà 1.404 places de funcionari enguany, 842 de les quals per oposició pura

La Generalitat llançarà enguany 1.404 places de funcionari, segons consta en l’esborrany del decret de l’oferta pública d’ocupació (OPO) de 2025 presentat este dijous pel Govern valencià als sindicats en el marc de la Mesa de Negociació Sectorial de Funció Pública. La proposta, que ha sigut rebutjada per totes les organitzacions, com ja va succeir en 2024 (la votació no és vinculant), serà ara elevada al ple del Consell per a la seua aprovació definitiva.

Del total de llocs que s’oferixen, 842 places (60 %) s’adjudicaran per oposició pura, i les restants, 562, es reserven per a la promoció interna, la via que tenen els treballadors públics amb plaça fixa de millorar les seues condicions. El Consell torna així a prioritzar l’entrada de cares noves, a la recerca de reduir la temporalitat al 8 % que marca la UE (i que en l’Administració autonòmica superava l’any passat el 50 %) i de renovar la plantilla per a ajustar-la a les noves necessitats de l’Administració.

Les 842 places per oposició pura que s’oferiran enguany se sumen a les 961 llançades en 2024, en la primera OPO dissenyada pel Consell de Carlos Mazón. Cal recordar que el director general de Funció Pública, Javier Lorente, va assegurar en una entrevista a Levante-EMV que en eixos dos anys s’arribaria als 2.000 llocs assignats sense computar mèrits previs, un objectiu que finalment no s’ha aconseguit amb les 1.803 places lliures oferides.

Així mateix, 576 de les places es computen per la taxa de reposició d’efectius, mentres les altres 828 deriven de la taxa específica i extraordinària prevista en els pressupostos estatals, prorrogats des de 2023. Com marca la llei, un 10 % del total de llocs de treball es reserven per a persones amb discapacitat o diversitat funcional. Una vegada este decret siga validat en el ple del Consell, la Conselleria de Justícia haurà de convocar les proves selectives en els tres mesos següents.

Dins de la promoció interna, a la qual es reserven les citades 562 places, la Generalitat planteja dos modalitats: promoció vertical i horitzontal. La primera consistix en un accés a un cos o escala d’un altre grup superior de l’escala, mentres que l’horitzontal és aquella en la qual la mobilitat és dins d’eixe mateix nivell.

Finalment, l’esborrany del decret incorpora un annex amb la previsió de l’OPO de 2026, en la qual segons la Generalitat s’oferiran 715 places.

Oposició sindical

El plantejament de la Generalitat torna a xocar amb els sindicats, com ja va succeir l’any anterior, encara que en esta ocasió la discrepància no consistix en les places d’accés lliure sinó en les categories oferides, que organitzacions com UGT consideren insuficients.

Des d’este sindicat van assenyalar ahir que és “molt greu” que l’OPO no incloga llocs C2 i de subalterns, “així com moltes altres categories de C1, C2 i APF”, uns llocs que, segons subratllen, són “necessaris” per al correcte funcionament de l’Administració, “i s’ha de donar l’oportunitat a les persones que actualment treballen en la Generalitat, o aspiren a això, a entrar en la funció pública sense que siga només a través de cossos amb titulació universitària”.

En l’oferta de 2024 ja no es van convocar cossos de C2 i APF. La Generalitat va assegurar llavors que podrien acumular-se i fer una oferta més àmplia en 2025, cosa que el sindicat denuncia que no ha succeït. “Ens trobem que en l’OPO de 2025 no es convoquen, i, a més, en les previsions de la de 2026 desapareixen”.

