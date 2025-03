Menys deute, però la tensió financera no cessa

L’economia del Llevant continua sense presentar resultats positius i provocant una situació de preocupació en el Ciutat de València. La crisi financera continua colpejant les seues arques dos anys després que es dinamitara a causa de la temerària decisió d’apostar totes les cartes a l’ascens a Primera Divisió.

Pablo Safón, director financer del club, va exposar davant dels mitjans de comunicació els comptes que es presentaran en la pròxima junta general d’accionistes, que se celebrarà el 16 d’abril a les 18:00 h en Novotel Valencia Lavant, i va radiografiar l’estat de salut d’un Llevant que va reduir el seu deute de 107, incrementat a 114 després de l’aparició d’un deute comptable de 6,2 “quilos”, a 101,4 milions d’euros, però tancant el seu exercici econòmic del curs passat amb 12,9 milions de pèrdues. La caiguda d’ingressos de 21,5 milions, dels quals 19 són de l’ajuda al descens i 1,5 dels drets televisius, han provocat una reducció de gasto de 15 milions d’euros; 10,6 en personal, a on 8,2 han anat a la confecció de la plantilla. Davant d’un escenari de debilitat econòmica, el Llevant és ferm en la seua intenció de no només trobar un equilibri, sinó també en el fet que els ingressos siguen superiors als gastos independentment de la categoria.

Reforçar el capital

No obstant això, el club té múltiples fronts oberts. Sobretot, el de reforçar el seu capital. Hui dia, el patrimoni net de l’entitat és de 46 milions en negatiu després de la incerta xifra de 10 milions en la 22/23, però que els auditors, renovats per petició del Consell d’Administració, van detectar un desajustament que va incrementar el deute en 25 milions més, passant de 35 en la 22/23 a 46 en la 23/24. L’última xifra és ajustada al mil·límetre, els 46 milions en negatiu de patrimoni net es compensen amb els préstecs participatius gràcies al reial decret, a CVC i a Bizas Capital, SL, que va injectar en forma de deute 19,7 milions per a fer front al pagament de proveïdors operatius i administracions públiques, ja que altres creditors financers no estaven disposats a fer l’esforç.

Mentres el deute amb proveïdors, amb els quals es continua negociant per a alleujar les tensions de tresoreria, ha passat de 19 a 11 “quilos”, atendre el pagament de les nòmines, les administracions públiques i estar al corrent de la Seguretat Social és prioritari per al club. Sense anar més lluny, dels 7 milions rebuts al comptat després del traspàs d’Andrés García a l’Aston Vila, 4 es van destinar a IRPF. Malgrat això, encara queden 2,5 milions per pagar a l’Administració pública. Mentres, el Llevant va oficialitzar la seua partida pressupostària d’ingressos i gastos de la present temporada amb l’obligació d’ingressar 11,7 milions al tancament de l’exercici actual. Després de la venda d’Andrés García, falten aproximadament 5 milions.

Suscríbete para seguir leyendo