Morant guanya focus amb la investigació a la dana en el Congrés

Diana Morant no és diputada en el Congrés. Malgrat que va liderar la llista per València el juliol de 2023, la ministra de Ciència va renunciar a l’acta quan va ser confirmada en el càrrec en el Govern d’Espanya. No obstant això, este dijous, va ser l’encarregada de llançar la primera valoració dels socialistes a l’aprovació de la comissió d’investigació sobre la dana en la cambra baixa. “El clam eixordador dels carrers de València que demanen veritat i justícia es portarà al Congrés”, va dir la líder del PSPV, exercint el càrrec de portaveu de facto de la formació sobre el tema.

El moviment està lluny de la casualitat, que en política frega la naturalitat dels unicorns. Els socialistes han posat la comissió d’investigació de la dana en el Congrés com un dels punts forts sobre el qual consolidar l’oposició a Carlos Mazón. A diferència de les que ja estan en marxa en el Senat i les Corts, esta és l’única que no està conformada per una majoria del PP (com ocorre en la cambra alta) o de PP i Vox (com en el parlament valencià), per la qual cosa creuen que ací podran desplegar un pla de treball més exhaustiu amb la responsabilitat de la Generalitat.

Davant d’este escenari, el PSOE vol ampliar el focus sobre Morant per a guanyar protagonisme. Fins a la data, este l’ha assumit principalment la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, per la seua gestió dia a dia sobre el terreny i el Cecopi. Ara, amb les llums i els micròfons traslladant-se cap al Congrés, els socialistes veuen una oportunitat perquè Morant guanye visibilitat i força com a principal veu (i alternativa) enfront de Mazón. “La veritat ha sigut una de les víctimes de la tragèdia i cal rescatar-la”, va dir este dijous.

Morant reclama la convocatòria d’eleccions anticipades davant de la crisi de Mazón / Levante-EMV

L’objectiu que es planteja en la federació en coordinació amb Ferraz és que la líder del PSPV exercisca una sort de portaveu extraparlamentària respecte a la comissió d’investigació en un esquema similar al que es va vore este dijous. La realitat institucional avança amb els seus tràmits, i Morant, que ha seguit des de la butaca blava (una de les poques del Govern) el debat i la votació, intervé a posteriori, posant el verb i el càrrec a les explicacions des de la formació.

Briones i Trenzano

Esta estratègia té, però, l’escull que la dirigent socialista no pot participar en les sessions de la comissió, cosa que la privarà, entre altres assumptes, d’un hipotètic cara a cara amb Mazón, si este finalment és citat (com és més que probable) i acudix. Esta labor l’haurà de dur a terme un altre diputat, segurament de la província de València, com ocorre en el Senat, a on la portaveu és Rocío Briones. Este dijous va ser l’exalcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, l’encarregada de defendre la creació de la comissió en el ple.

Les apel·lacions de Morant a “saber la veritat” i que esta siga “reparadora”, així com els avanços que es donen en la comissió coincidiran amb la reclamació de la convocatòria electoral anticipada. “Davant d’una crisi com esta només cap la democràcia i donar veu a la ciutadania”, va insistir este dijous la ministra de Ciència, un missatge que serà un mantra constant i que servirà de reclamació a mitjà termini per a tractar de deixar arrere el debat de la moció de censura. “A on sí que donen els números és en el carrer, que demana superar ja este Consell”, va sentenciar.

