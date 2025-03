El pressupost de 18,4 milions per a les platges de Sagunt i Canet es queda curt

La Direcció General de la Costa i la Mar té molt clar que els quasi 18,4 milions d’euros que es van pressupostar per a la regeneració de les platges d’Almardà, Corint, Malva-rosa i Canet d’en Berenguer es voran “àmpliament superats”. Així ho va confirmar l’organisme dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) en una nova resposta parlamentària a la diputada de Compromís-Sumar, Àgueda Micó.

Segons esta informació, que s’ha convertit en una de les principals vies per a actualitzar els plans de Costes, a la quantia inicialment prevista caldrà incorporar “els costos de la redacció d’estudis varis i, si és el cas, del seguiment ambiental i les mesures addicionals que puga imposar la declaració d’impacte ambiental (DIA)”. Esta última es referix al pronunciament tècnic entorn de l’extracció del milió de metres cúbics d’arena procedent d’un banc submarí situat enfront de Sueca i Cullera, del qual es nodriran les platges del nord del Camp de Morvedre.

La portaveu de Compromís en el Congrés, Àgueda Micó / Diego Ramadés/Europa Press

Segons recordava Micó en la seua pregunta, el Ministeri va reconéixer, l’octubre de 2024, que ja comptava amb tots els informes necessaris per a eixa DIA, encara que no va ser fins fa uns dies quan la va dictaminar favorablement, a falta de la seua oficialitat. Així, la diputada de Compromís s’interessava, a principis de febrer, per esta tramitació ambiental, les previsions sobre l’execució de la regeneració de les platges d’Almardà, Corint, Malva-rosa i Canet i els condicionants que imposa el finançament amb fons europeus.

A mitjans de 2026

En estos punts, la resposta de la Direcció General de la Costa i la Mar admet que esta intervenció està “supeditada” a l’obtenció dels fons del Pla de recuperació i resiliència, la qual cosa imposa, “en la seua redacció vigent, que la inversió ha d’efectuar-se abans de mitjans de 2026”.

Des de Compromís per Sagunt, la seua regidora, Maria Josep Picó, mostra “la nostra preocupació i cautela, perquè caldria disposar del pressupost necessari, que encara no coneixem”. La nacionalista precisa que “a pesar que arribe la DIA —de l’extracció d’arena—, caldrà fer modificacions del projecte i millorar-lo”.

Totes estes qüestions seguixen pendents de l’oficialitat “imminent” de la declaració ambiental, que permetrà conéixer amb tot detall el camí que encara té al davant Costes perquè l’arena comence a arribar a les platges del nord del Camp de Morvedre. Mentres, l’activitat parlamentària es confirma com la millor font d’informació sobre els plans estatals per a frenar la deterioració del litoral comarcal.

Espigons d’Almenara

També Àgueda Micó va ser l’última que va obtindre resposta a una pregunta per escrit en el Congrés. En aquella ocasió, l’estiu passat, la diputada va plantejar incògnites sobre els diners destinats a Sagunt i Canet per a pal·liar els efectes negatius dels espigons a Almenara o sobre els projectes que preparen els ajuntaments per a completar la intervenció de Costes.

La resposta estatal també va ser sucosa, ja que va garantir que l’actuació en el sud de Castelló havia tingut molt en compte les possibles afeccions en el nord de València i que, de fet, quedava “garantit el pas d’arena cap a Sagunt”. A més, recordava la seua competència a l’hora de valorar les iniciatives municipals que busquen empara en el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Per a tancar, sobre l’erosió que patix bona part del litoral valencià, des de Costes s’apuntaven “les importants acrecions en alguns trams”, entre les quals citava “el nord del port de Canet i el nord del port de Sagunt”.

Pregunta del PP

La regeneració del litoral de Morvedre tornarà prompte al Congrés, ja que la setmana que ve s’esgota el termini perquè el Govern responga a una pregunta plantejada pel PP, que compta en les seues files parlamentàries amb l’alcalde de Benavites, Carlos Gil. En este cas, la qüestió és simple i reclama informació a Costes sobre “les accions que preveu dur a terme per a la protecció i regeneració de les platges de Sagunt i Canet d’en Berenguer”.

