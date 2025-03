Compromís acusa Mazón d’“arrossegar-se” davant de Vox per a continuar aforat

“Indescriptible”, “vergonya”, “lamentable”, “un insult a les víctimes”. Són alguns dels qualificatius amb els quals Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha definit la compareixença de Carlos Mazón per a anunciar el seu acord amb Vox per a uns pressupostos. El portaveu dels valencianistes ha acusat Mazón de ser “capaç de vendre la seua ànima al dimoni per a salvar-se ell” i poder continuar com a president de la Generalitat, o, cosa que és el mateix, “aforat”.

Perquè si Compromís esperava que la següent compareixença del cap de Consell fora la de la seua dimissió, este dilluns s’ha trobat, en paraules del portaveu valencianista, amb la “lamentable i plena de mentides i atacs” que ha oferit Mazón en la Sala dels Espills de les Corts. “No pot caure més baix del que ha caigut, ja no parla un president, parla el responsable de 228 morts a qui l’única cosa que li importa és ell per a continuar aforat”, ha expressat Baldoví.

Els valencianistes han retret l’acord, considerant que Mazón està “arrossegant-se davant de l’extrema dreta”, seguint “fil per randa els postulats de l’extrema dreta”, com l’assumpció del discurs en migració o del “dogmatisme climàtic” contra el Pacte Verd Europeu. Però, a més, han criticat el que suposa que Mazón continue per a poder seguir com a aforat i que Vox “mantinga un incompetent”, parafrasejant la qualificació que la formació li va donar a la gestió del cap del Consell.

Llavors, per què s’ha produït este pacte? Segons la interpretació de Baldoví, s’han conjurat “dos interessos”: d’una banda, un “nàufrag polític que intenta aferrar-se a la presidència de la Generalitat per a evitar la jutgessa de Catarroja” (que porta la instrucció de la gestió de la dana) i “d’un Vox que li dona oxigen perquè només servix als seus propis interessos electorals”. “No és un acord buscat per al benefici del poble valencià, és per a l’interés de Mazón i Vox”, ha afegit.

