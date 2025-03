La defensa de la Copa de la Reina exigix una reacció

El València Basket femení no arriba en el seu millor moment a la Copa de la Reina de Saragossa. De fet, ho fa després d’encadenar tres derrotes consecutives per primera vegada esta temporada. Les de Rubén Burgos arriben a Saragossa amb l’objectiu de defendre el títol coper, i ho fan com a segones classificades en la Lliga F Endesa, en la final six de l’Eurolliga, que també es jugarà en la capital aragonesa, però en el pitjor moment possible. Les derrotes contra Perfumeries Avinguda, IDK Euskotren i Movistar Estudiantes han fet que les taronja perderen la seua condició de líders. SPAR Girona és el nou líder de la competició, i el gran opositor a arrabassar-li el títol de Copa a les valencianes, que hauran de fer reset abans de dijous, quan arranca el torneig coper. Per sort per a les taronja, Perfumerías Avenida també va punxar en la jornada de dissabte el seu partit de Lliga F Endesa, per la qual cosa seguix amb una victòria menys que les de Burgos.

València Basket s’estrena dijous contra l’Hozono Global Jairis, a les 21 hores. Quatre dies per a netejar el cap, ajuntar files i oblidar els colps de la setmana passada per a centrar-se de ple en la defensa del títol. Les de Rubén Burgos arriben ja amb Raquel Carrera i Leti Romero recuperades, i amb cinc dies de descans per a preparar el partit. Si es complixen els pronòstics i passen les favorites, València i Girona s’enfrontarien en una hipotètica semifinal, de la qual eixiria el favorit a emportar-se la Copa a Saragossa.

