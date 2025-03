Mazón assumix el discurs de Vox per a aprovar els pressupostos

La Generalitat tindrà pressupostos per a 2025. Carlos Mazón ha arribat a un principi d’acord amb Vox, el seu exsoci en el Consell, que li permetrà tirar avant els comptes després de setmanes de negociacions i diversos endarreriments, segons ha confirmat el dirigent mateix del PPCV en una declaració institucional en les Corts. Dijous es presentaran en el ple del Consell i s’acabaran d’acordar durant el tràmit parlamentari. Aniran acompanyats, a més, d’un “pla d’impuls” que, pel que ha avançat Mazón, té molt del discurs de Vox.

En una intervenció sense preguntes en el Saló dels Espills, escortat per la seua vicepresidenta, Susana Camarero, la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, i el síndic dels populars en el parlament, Juanfran Pérez Llorca, el president ha exposat el “pas avant” de l’executiu autonòmic amb l’elaboració d’uns comptes que, ha dit, són “imprescindibles” per a la reconstrucció, una tasca a la qual, ha recordat, ha fiat el seu futur polític. Este pacte suposa un intent de Mazón d’eixir de la paràlisi enfront dels dubtes sobre la seua continuïtat.

Per a això, pel que ha desgranat, el “nou marc polític” en el qual es mourà el Govern valencià (en minoria en les Corts) serà fiant-ho tot a Vox, a qui ja havia presentat els seus respectes amb compliments i del qual ara pren les seues peticions. Així, a més d’una dura crítica a Pedro Sánchez, Mazón ha carregat contra la política migratòria del Govern central i contra el Pacte Verd Europeu, dos de les joies de la corona de l’ideari de Vox, amb mesures que assumirà el Consell en eixa línia, com no acceptar més menors no acompanyats en centres de la Generalitat o publicar la nacionalitat dels detinguts per pillatge.

Endarrerits en tres ocasions

L’acord no ha sigut senzill. La falta d’acord va forçar els populars a retardar fins a tres vegades el calendari parlamentari inicialment previst per no tindre el suport garantit de Vox. En l’última ocasió, el PP fins i tot va renunciar a tornar a fixar terminis en les Corts davant de la negativa a presentar-los sense tindre lligat el suport de Vox i els pressupostos van quedar en l’aire pel calendari tan ajustat. No obstant això, per les declaracions de Mazón este dilluns, el Consell assumix el discurs dels seus exsocis per a aconseguir el seu suport.

S’ha notat en les crítiques al Pacte Verd Europeu i en les polítiques migratòries, dos de les condicions que havia posat Santiago Abascal als barons del PP que volgueren el seu suport per a traure pressupostos en les seues respectives autonomies. Estes han arribat en forma de declaració institucional, rebutjant i “cridant a l’acció” contra el Pacte Verd Europeu (impulsat pel PP europeu a Brussel·les), que ha qualificat d’“agenda ambientalista perjudicial”, i la política migratòria, parlant de “màfies” i negant-se a acceptar més menors no acompanyats.

L’assumpció del discurs el demostra la immediata reacció del líder de Vox, Santiago Abascal, en xarxes socials. Minuts després de la declaració institucional de Mazón, ha celebrat en X les paraules del president i ha assenyalat esta com la “direcció correcta: enfrontar-se sense complexos al Pacte Verd i a les polítiques que afavorixen la immigració il·legal”. “Felicite el senyor Mazón pel valor de denunciar-ho públicament, tinc la seguretat que amb eixe rumb la Comunitat Valenciana tindrà els pressupostos que necessita per a la reconstrucció”, ha indicat.

Garantir-se el seu futur

El preu és alt, però suposa oxigen per a Mazón i el seu Consell després d’unes setmanes complicades, especialment la passada, després de la interlocutòria de la jutgessa de Catarroja, com ha evidenciat la seua absència en els actes fallers. En este sentit, el cap de l’executiu autonòmic ha destacat que els pressupostos garantiran l’“estabilitat” i seran un “pas avant” per a la reconstrucció, a la qual ha insistit que ha fiat el seu futur polític, una forma vetlada de rebutjar qualsevol dimissió pròxima malgrat els dubtes generats en les últimes jornades.

Atacs al Govern

Enfront d’estes, Mazón ha decidit eixir a l’atac i elevar de nou el to contra el Govern central. Les referències a l’executiu de Pedro Sánchez han centrat la primera mitat de la seua intervenció malgrat que es tractava d’una presentació d’un acord de pressupostos de la Generalitat. Així, ha qualificat de “negligent” i “indolència” la seua actuació durant la dana i els ha acusat de dur a terme una “cacera”, de “propagar notícies falses” i tindre un “afany desmesurat pel control del relat”.

