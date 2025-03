El PSPV desplega agenda fallera com a contrast al Consell

Diana Morant arribarà al dilluns amb la sensació que és el moment de descansar després d’un cap de setmana intens. El PSPV ha aprofitat el replegament del PP en Falles per a marcar distàncies amb els populars i desplegar una agenda pròpia, amb visita a diverses comissions divendres, dissabte i diumenge, inclosa la zona zero de la dana, un espai que no havia sigut del tot propici per als actes públics de cap representant polític.

Lluny de les visites “privades” que fins ara havien marcat els acostaments de molts dels càrrecs destacats, els socialistes i especialment la seua líder a la Comunitat Valenciana han fet de les festes falleres un moment per a deixar-se vore, tocar i escoltar. Les pedanies del sud de València (Forn d’Alcedo i Castellar-Oliveral), Catarroja o Sedaví han sigut algunes de les parades que han tingut afecció per la dana, a les quals s’han sumat Cullera, Alzira i Tavernes de la Valldigna.

En política, tot espai que no s’ocupa és risc de ser ocupat i, amb una agenda mitjanament normal, els socialistes prenen un buit que el Consell ha deixat vacant. A penes la vicepresidenta primera i portaveu, Susana Camarero, ha tingut un poc d’activitat relacionada amb les Falles, amb presència, dissabte, en el balcó de l’ajuntament de València, a on també va estar la secretària general del PP, Cuca Gamarra, a més d’una visita a la falla de Convent Jerusalem després de guanyar el primer premi d’Infantil.

Morant i Bernabé miren la ‘mascletà’ des de l’Ajuntament de València, dissabte / Levante-EMV

Eixa falta d’agenda de l’executiu autonòmic, que este dilluns es reunix en ple reprenent l’activitat, ha fet més evident el moviment de Morant, que ha pogut compassar el buit que li deixen les seues responsabilitats en el Ministeri de Ciència i que habitualment la tenen allunyada de terres valencianes. La seua condició de representant del Govern central l’ha aprofitada per a traslladar missatges d’acció de l’executiu com el reforç del jutjat de Catarroja que investiga la dana.

La ruta de Morant per les falles, que dissabte va començar per València al costat de Pilar Bernabé, ha tingut eixa absència del cap del Consell com un dels motius de les seues crítiques. No obstant això, el leitmotiv de les seues declaracions ha sigut el desenrotllament de l’estratègia dels socialistes anunciada dimecres de demanar un avançament electoral i descartar la moció de censura. Sense el pes de la incertesa sobre la qual s’havien embolicat i sense l’embolic de les primàries en la província de València que va tindre la secretària general quasi un mes sense actes per València, la dirigent socialista ha eixit a l’atac.

Mocador dels Joves

Així, dins d’esta tournée, Morant va estar a Catarroja al costat de l’alcaldessa Lorena Silvent, el líder provincial del partit i responsable de la Mancomunitat Horta Sud, Carlos Fernández Bielsa, i el comissionat per a la reconstrucció, José María Ángel. Des d’allí ha valorat que “falles com l’Albufera són fruit de l’esforç que tota la ciutadania estem fent en tots els racons per a reconstruir-nos” i ha destacat que “esta falla representa el millor de la societat i es convertirà en un espai d’ajuda d’uns veïns a uns altres, de compartir solucions i també del renaixement”.

D’altra banda, en la seua visita a Sedaví, Morant ha conegut de primera mà la recuperació de la reguarda de la policia que es va vore molt afectat per les inundacions del 29 d’octubre i que s’ha pogut recuperar gràcies a les inversions del Govern d’Espanya. A més, ha visitat la falla Bressol del Moble al costat de l’alcalde de la localitat. Posteriorment, va acudir a Alzira a vore la mascletà, on Joves Socialistes li va col·locar el mocador faller amb el lema “Mazón dimissió”.

Suscríbete para seguir leyendo