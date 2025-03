El salari mitjà va tancar 2024 amb una pujada del 3,7 %, fins als 2.331 euros bruts al mes

El salari mitjà a Espanya va tancar el 2024 amb un increment interanual del 3,65 %, situant-se en els 2.331 euros bruts al mes, segons les últimes dades desestacionalitzades de l’enquesta de costos laborals publicada per l’INE este dilluns. Els sous van finalitzar l’exercici amb un increment superior a la inflació, és a dir, una majoria de treballadors van recuperar poder adquisitiu.

Les dades també reflectixen, però, una inèrcia a la contenció, és a dir, les remuneracions continuen pujant, però ho fan amb menys intensitat que en els trimestres precedents, un fet que pot anticipar menors increments en els trimestres futurs.

En paral·lel a eixa moderació salarial que comencen a practicar les empreses, el nombre d’ocupacions vacants i sense que les empreses puguen cobrir-los va continuar augmentant i durant l’últim any ha crescut un 6,2 %, fins a fregar les 150.000 “cadires buides”.

Els sous a Espanya van pujar, l’any passat, amb més intensitat que la inflació, que va tancar l’exercici amb un increment del 2,8 %. És a dir, les nòmines, de mitjana, es van vore revaloritzades poc més de huit dècimes. Des de l’any 2021 que els sous a Espanya estan creixent amb vigor, trencant la tònica anodina i d’increments moderats del cicle econòmic previ a la pandèmia.

Per a posar-ho en perspectiva, entre l’últim trimestre de 2012 i l’homòleg de 2019, el salari mitjà va créixer 130 euros al mes; i entre 2021 i 2024 ha fet el mateix en 346 euros, més del doble en la mitat de temps.

Recuperant poder adquisitiu

Eixe recent comportament dels salaris s’explica, eminentment, per dos factors. D’una banda, l’efecte composició. I és que l’ocupació creada en l’actual cicle econòmic és, en termes generals, més estable i de millor qualitat, cosa que va associada a millors remuneracions. I, d’altra banda, un “efecte demora” respecte a la crisi inflacionista iniciada en 2021.

Poc després d’invadir Rússia l’est d’Ucraïna, l’IPC es va disparar i va escalar fins als dos dígits, la qual cosa ha condicionat les negociacions salarials posteriors i els treballadors han reclamat increments substantius per a tractar de blindar el seu poder adquisitiu. Este moviment reactiu no aplica a la mateixa velocitat que els preus, i, mentres, estos estan ara en una certa fase de contenció, els salaris encara creixen a un major ritme.

Malgrat això, la majoria de nòmines encara no han recuperat el poder adquisitiu perdut durant eixe primer any de crisi inflacionista. Per a això, el salari mitjà hauria de ser actualment de 2.373 euros bruts al mes, uns 40 euros superior a l’actual.

