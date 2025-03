Un xalet tancat i barrat a Dénia amagava un cultiu de 150 plantes de marihuana

Vivien com vampirs. El xalet tenies les finestres tancades i barrades. La claredat exterior no es colava ni per una escletxa. Dins, això sí, els focus donaven llum a dolls.

Agents de la Policia Nacional han detingut a Dénia dos persones per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric, que albergaven en la seua vivenda llogada una plantació de marihuana amb 150 plantes.

La investigació policial va començar després de la recepció d’informació, en la qual s’apuntava a una vivenda situada a Dénia com a possible ubicació d’una plantació indoor de marihuana.

Els agents de la Brigada de Policia Judicial de la comissaria de Dénia, en col·laboració amb la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Comissaria Provincial d’Alacant, van dur a terme diverses comprovacions policials per a cerciorar-se si les informacions rebudes tenien raó.

Una altra imatge de la plantació situada en el soterrani del xalet / Levante-EMV

Durant eixes comprovacions van esbrinar que els dos habitants de la vivenda investigada eren dos persones, un home i una dona d’origen lituà, que portaven uns hàbits que se n’eixien del normal, ja que mantenien les finestres de la vivenda tancades i barrades malgrat residir allí i es mantenien en les seues eixides del domicili en actitud molt vigilant.

Vivenda llogada i pagaments al comptat

D’altra banda, els agents van comprovar que la vivenda havia sigut llogada als investigats a través d’una immobiliària, i que els pagaments els feien els investigats en efectiu a la immobiliària, ja que al·ludien al fet que no tenien compte bancari per motius de documentació.

La instal·lació d’aire, ventilació i focus / Levante-EMV

Per si no n’hi haguera prou, els agents van detectar un alt consum d’energia elèctrica, que superava per molt el consum habitual d’una vivenda habitada per dos persones, la qual cosa va considerar-se com un indicador molt clar que en la vivenda hi havia instal·lada una plantació indoor.

Finalment, els agents van sol·licitar a l’autoritat judicial una orde d’entrada i registre amb la qual van acudir al domicili i van concloure la investigació amb la detenció dels dos investigats per la presumpta comissió dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

En el registre els agents van intervindre 150 plantes de marihuana distribuïdes en dos habitacions, 3.016 grams de marihuana a punt per a la venda i el consum, i una gran quantitat d’útils empleats en les instal·lacions indoor.

Els detinguts, una dona i un home d’origen lituà de 50 i 51 anys, van ser posats a la disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Dénia.

