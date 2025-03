Concert solidari de folklore valencià amb grups de poblacions afectades per la dana

Huit grups de ball i música tradicional valenciana de cinc localitats de l’Horta Sud participaran, el pròxim 23 de març, a les 19 hores, en el Palau de la Música de València, en un concert solidari de folklore valencià en honor a tots els afectats per la dana i per a recaptar diners en pro de la reconstrucció d’eixes zones afectades. L’acte, organitzat per la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, compta amb la col·laboració del Palau de la Música de l’Ajuntament de València i l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Els col·lectius participants són les rondalles So de Bassí i l’Ànima i els grups de danses Sant Roc i l’Espolí de Paiporta; el Grup de Danses Realenc de Picanya; Orfeó Veus Juntes de Quart de Poblet, el Grup de Danses Algadins d’Algemesí i l’Escola de Dolçaina i Percussió A Quatre Quaranta de Catarroja.

Cartell del concert solidari de folklore este 23 març / L-EMV

El president de la Federació de Folkore de la Comunitat Valenciana, José Ramón Peinado, ha afirmat que, des del principi, la Federació ha estat amb els components dels seus grups federats i els seus col·lectius més afectats per la barrancada. “Hem assistit a reunions amb la Fundació de l’Horta Sud i abordat temes per a ajudar els integrants dels grups i els seus col·lectius. Els danys de la riuada d’eixa tràgica nit no només van afectar la celebració d’activitats, sinó també la indumentària dels qui els formen”.

Donacions

Peinado també ha explicat que, en estos últims mesos, han donat suport i assistit a iniciatives per a ajudar els col·lectius danyats, però des de la Federació volíem esperar que l’homenatge de la Federació fora des dels grups mateixos de la nostra entitat, defensora de la cultura i tradició valenciana. És per això que participen grups de Paiporta, Catarroja, Algemesí, Quart de Poblet i Picanya. Esperem una bona resposta de públic per a donar suport a esta iniciativa i a la Federació. Finalment, el president va destacar que els qui vulguen ajudar poden fer-ho a través del Bizum 10213 o al número ES08 3159 0063 5130 5363 7827.

