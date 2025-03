Dani Miquel, protagonista d’un projecte educatiu en el CEIP Lluís Vives de Bocairent

Dani Miquel és un dels noms de referència de la música valenciana per a públic familiar. Les seues cançons són conegudes i reconegudes per la gran majoria de xiquets i xiquetes. Per això, Bocairent ha volgut convertir-les en un instrument educatiu a través d’un projecte que està duent a terme el CEIP Lluís Vives amb finançament de l’Ajuntament.

La primera fase d’esta iniciativa va consistir a introduir la figura de Dani Miquel entre l’alumnat d’Infantil i Primària. La segona fase va tindre lloc dilluns passat, 17 de març, amb la visita del cantautor al centre escolar. I, finalment, en les pròximes setmanes, hi haurà un taller de creació de cartells per a la programació infantil del festival Xocorock, en el qual l’artista actuarà el pròxim 19 d’abril.

En este sentit, un dels objectius destacats del projecte educatiu és “connectar la música de Dani Miquel amb l’art visual”. “És una proposta pluridisciplinària”, assenyala Vanesa Doménech. La regidora d’Educació també valora que “l’activitat dinamitza l’activitat del centre, al mateix temps que té transcendència més enllà del context escolar, perquè els treballs s’exposaran en el festival de música de Bocairent”.

