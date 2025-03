Els argentins lideren la demanda de vivenda estrangera a València

Els ciutadans nascuts a l’Argentina lideren la demanda estrangera de vivenda a València, segons revela l’estadística notarial i confirmen les immobiliàries. La migració del país sud-americà a Espanya i especialment a la Comunitat Valenciana i Catalunya ha registrat un nivell rècord per la crisi econòmica i la inseguretat en el país austral. Els argentins estan comprant majoritàriament vivendes amb nacionalitat italiana i, en menor mesura, espanyola.

L’estadística de tancament de 2024 del Col·legi Notarial de València precisa que, l’any passat, els ciutadans amb passaport italià van liderar la compra de vivendes en la província amb 1.033 operacions, seguits de romanesos (694) i ucraïnesos (681). Els agents immobiliaris insistixen que la majoria dels compradors amb passaport italià són en realitat argentins, i una xicoteta part, uruguaians. Les immobiliàries a penes tenen operacions amb nascuts a Itàlia.

Establiment de venda d’empanades argentines en la Petxina / Eduardo Ripoll

Qüestió d’idioma

L’Argentina està patint una gran eixida de ciutadans del país a causa de la crisi i la inseguretat. Milers d’argentins s’estan mudant a Espanya per l’idioma i l’estabilitat del país. La majoria descendix d’emigrants espanyols o italians que es van instal·lar al seu país fa dècades i tenen dret a demanar la nacionalitat d’Espanya o Itàlia. Una vegada amb passaport europeu tenen llibertat per a moure’s per tot el continent, encara que una part important està fixant la seua residència a Espanya.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) apunta que el gener de 2024 (última dada disponible) hi havia 415.987 persones nascudes a l’Argentina residint en territori espanyol, xifra que va marcar un rècord històric i que representa un creixement sostingut amb un augment del 37,4 % des de 2021, quan es van registrar 302.594 argentins. A més, el 56 % dels residents no posseïx nacionalitat espanyola.

Creixement exponencial

Catalunya lidera com a destinació preferida, amb 108.482 residents argentins, seguida de la Comunitat Valenciana, amb 62.794. Pel que respecta a les províncies, n’hi ha 31.618 a València (trien sobretot la capital i l’àrea metropolitana per qüestions laborals) i Alacant (27.133). Després de la pandèmia, l’emigració des d’Amèrica Llatina ha crescut de manera exponencial. Esta nova onada migratòria té un caràcter diferencial respecte a les anteriors: les persones que arriben a Espanya estan més formades i es dediquen a sectors amb més valor afegit.

Emigració

Els nascuts a l’Argentina conformen una de les majors comunitats foranes a Espanya, encara que ocupen el sext lloc en la classificació de persones nascudes en l’estranger per darrere del Marroc (1.092.892), Colòmbia (856.616), Veneçuela (599.769), Romania (532.456) i l’Equador (448.643). Des de 2013, prop de dos milions d’argentins han abandonat el país en direcció sobretot a Espanya i en menor mesura als Estats Units, Itàlia, el Brasil, Paraguai i l’Uruguai.

Els argentins que aposten per València “primer estan de lloguer per a situar-se i després compren. Estan adquirint vivendes d’entre 200.000 i 300.000 euros”, segons fonts del sector.

Suscríbete para seguir leyendo