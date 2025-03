El far boirós de la fi del món està a… Xàbia

Res, ni una miqueta de sol. Març és ombrívol. Hui comença la primavera. Però l’equinocci (moment en el qual el dia i la nit tenen la mateixa duració) no brilla com acostuma a la Marina Alta. Hi ha boirina. El cel és un llenç gris; llis i gris. Han desaparegut els amenaçadors núvols d’estos últims dies. Però l’horitzó seguix igual de térbol i melancòlic. És una grisura atlàntica. Infon tristesa, desassossec, saudade i morriña. Què ha passat amb el blau i resplendent Mediterrani?

La badia de Xàbia / A. P. F.

Tan estrany és este equinocci opac i tempestuós (el temporal assota les platges) que el far del cap de Sant Antoni de Xàbia, habitualment lluminós, està vetlat per la boira. És el far de la fi del món.

Palmeres i boira en el litoral de Xàbia / A. P. F.

Dia boirós i de cel cobert

Meteoxàbia, sempre puntual en els seus pronòstics, ha anunciat que hui el dia serà boirós i de cel tapat. Potser plovisqueja. I la humitat sí que està pels núvols, altíssima. L’higròmetre marca màximes d’entre el 88 i el 99 %. Les temperatures, indica Meteoxàbia, es mantindran entre els 16 i 18 graus; en alguns punts pot arribar-se als 20 graus si s’obri algun clar i hi ha una escletxa de sol.

