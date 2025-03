Una fuita d’amoníac en una empresa obliga a tallar la carretera de Castelló a Sant Joanet

Una indústria de frigorífics situada en la localitat valenciana de Castelló ha patit una fuita d’amoníac que ha afectat el perímetre de l’empresa, segons ha informat el 112 Comunitat Valenciana.

L’incident s’ha registrat cap a les 6 hores en una empresa d’esta localitat de la Ribera per causes que no han sigut concretades i, segons les fonts, no hi ha hagut ferits.

El Centre de Coordinació d’Emergències ha activat, en fase de preemergència, el Pla territorial d’emergències en situació 0 i cap a les 7 hores s’ha tallat la carretera que ix del municipi en direcció a Sant Joanet en els dos sentits.

Fins a la zona s’han mobilitzat quatre dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València des dels parcs de Xàtiva, Alzira i Torrent, a més del sergent i l’oficial, la Policia Local i la Guàrdia Civil, a més d’un Suport Vital Bàsic (SVB). Els bombers han utilitzat vestits de protecció química per a buscar la fuita, que ja ha sigut localitzada i en vies de ser bloquejada, segons ha informat el Consorci, que ha detallat que es tracta d’una empresa de frigorífics. Els servicis d’emergència estan fent mesuraments per a comprovar la reducció i s’està en procés de ventilar les instal·lacions.

