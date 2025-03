Les beques per al curs 2025-26 es podran demanar a partir d’este dilluns

Les beques per a FP, Batxillerat, universitats i ensenyances artístiques del curs 2025-26 es podran demanar a partir d’este dilluns, 24 de març, fins al 14 de maig, en la Seu electrònica del Ministeri d’Educació.

Els alumnes que vagen a cursar Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artístiques, esportives, d’idiomes o estudis universitaris, entre d’altres, podran, des de dilluns, demanar la seua beca per al curs que ve. Hauran d’omplir una sèrie de dades provisionals, que podran modificar més avant, i hauran de fer-ho tot i que no sàpien encara les notes que obtindran este curs, què estudiaran en el que ve o si continuaran o no amb la seua formació.

La quantia associada a la residència torna a millorar de cara al curs que ve amb un increment de 200 euros, que la situa en 2.700 euros (en la convocatòria 2023-2024 va passar de 1.600 a 2.500 euros). Les previsions són que prop de 101.000 alumnes, la major part de zones rurals, puguen desplaçar-se fora dels seus municipis per a continuar amb els seus estudis gràcies a esta ajuda.

A més, en esta convocatòria, els estudiants d’ensenyances artístiques superiors s’equiparen als universitaris. Això beneficiarà uns 7.000 jóvens. També augmenten un 25 % les quanties fixes per a aquells alumnes universitaris o d’ensenyances artístiques superiors que acrediten una discapacitat del 25 % al 65 %, mesura que complementa a la que ja s’aplica a l’alumnat amb discapacitat igual o superior al 65 %.

Afectats per la dana

En el cas dels alumnes de les zones afectades per la dana, no es tindran en compte en el còmput dels rendiments patrimonials les subvencions estatals rebudes per este motiu. Finalment, es flexibilitzen els requisits acadèmics a aquelles persones majors d’edat que acrediten la condició de víctimes de violència sexual, per a equiparar-les a les persones menors d’edat en igual situació i a les víctimes de violència de gènere.

Tot això podrà dur-se a terme gràcies a un pressupost rècord de 2.544 milions d’euros. Es tracta de l’octau increment consecutiu de la partida destinada pel Govern a beques i ajudes a l’estudi, que ha augmentat en més de 1.100 milions d’euros des de 2017, més d’un 80 %.

