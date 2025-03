El retard judicial s’agreuja un 15 % en 2024 amb 455.503 assumptes pendents

Els tribunals i jutjats de la Comunitat Valenciana van continuar acumulant retard en la resolució de les causes judicials en 2024. Al tancament de l’exercici, la justícia valenciana tenia encara pendent la resolució de 455.503 causes, un 15,1 % més respecte a l’any anterior.

El motiu radica en el fet que continua havent-hi un dèficit entre els nous procediments registrats i els resolts; és a dir, n’arriben més dels que ixen en els òrgans judicials, segons les dades del balanç difós pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En este sentit, al llarg de l’exercici 2024, els jutjats van rebre un total de 831.849 procediments judicials. La xifra supera en més de 70.000 els de l’any anterior, el 2023, per la qual cosa el nombre de registres va créixer un 10 % respecte a l’any anterior. En contraposició, les causes resoltes van ascendir a 760.639. La xifra és superior a la de l’exercici anterior; ho és en un 7,6 %. Això significa que, malgrat ser més resolutius, no van poder reduir els procediments en tràmit.

Entre gener i desembre de l’any passat, els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana van dictar un total de 188.351 sentències, un 14,2 % més que un any abans, van emetre 381.764 actuacions, un 5,7 % més, i 180.024 decrets.

La demora es concentra en la jurisdicció civil, amb 266.668 causes en tràmit. Tot seguit hi ha la social, amb 53.820, i la contenciosa administrativa, el nombre de procediments oberts de la qual és d’11.573.

Dades detalladament

El desglossament per províncies revela que el dèficit es produïx en les tres. No n’hi ha cap que aconseguisca tancar més procediments dels oberts. És a València a on hi ha una major demora, amb un total de 212.237 causes en tràmit, seguida per Alacant amb 175.383 i Castelló amb 57.416.

Quant als casos ingressats, a València, es van obrir 419.921 causes, un 10,2 % més, enfront de les 383.514 resoltes, l’increment de les quals és del 6,7 %. A Alacant, se’n van resoldre 268.943, un 11,7 % més, i se’n van registrar 294.867, la qual cosa suposa un 12,9 % més que en 2023. I Castelló va registrar 85.574 tràmits nous, un 6,4 % més, enfront dels 57.416 resolts; és un 20,8 %, la qual cosa col·loca els òrgans judicials de la província com els que més milloren en este apartat.

Menys litigis que en la mitjana nacional

La taxa de litigiositat de l’autonomia valenciana se situa en 156,3 casos per cada 100.000 habitants. Es troba per davall de la mitjana nacional, la taxa de la qual és de 160,41. Són set les comunitats autònomes que superen eixa mitjana: Canàries (212,51), Madrid (178,39), Astúries (165,37), Andalusia (163), Múrcia (162,29) i Balears (162,12).

Taxa de litigiositat per comunitats autònomes / TSJCV

