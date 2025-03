El retrobament dels contrastos a Orriols

En la vida es diu que tot el que puja baixa i que moltes vegades la millor manera d’iniciar una escalada és tocar fons prèviament. Estes dos expressions es poden associar al partit entre Llevant UE i CE Castelló d’este cap de setmana. No per adaptar-se amb literalitat, però sí pels enormes contrastos que hi ha entre com va deixar el partit d’anada els dos equips i com arriben al partit de tornada. D’un equip alb-i-negre que s’atrevia amb tot, somiant amb la idea de causar sensació en el torneig davant d’un equip granota que perdia per segona vegada consecutiva i veia allunyar-se el primer tren cap a les posicions d’ascens, s’ha passat a un equip castellonenc a la recerca d’eludir el descens i a un llevantinista que copa la classificació de LaLiga Hypermotion i es posiciona com un dels principals candidats a l’ascens directe a Primera Divisió després de diversos intents.

En l’anada, jugada el 19 d’octubre en l’estadi de Castàlia, el Llevant UE va caure per dos gols a zero després de fallar ocasions molt clares, imperdonables, i veient com l’atrevit i dinàmic joc de l’equip llavors dirigit per Dick Schreuder el va electrocutar per complet amb el doblet de Raúl Sánchez. Aquell partit va deixar el Castelló quint, en zona d’ascens a Primera Divisió, avançant un Llevant que queia descavalcat a la novena posició, un fet que feia encendre senyals d’alarma a Orriols.

Des d’eixe xoc, la reacció granota ha sigut un èxit, només ha perdut dos partits en els 21 següents (menys que en els deu primers), ha sumat fins a onze victòries més i ha conquistat el pic de la taula gestionant els partits amb una maduresa enorme, reposant-se a revessos dins dels partits i activant el “mode candidat” a l’ascens sent favorit en cada partit que juga fins a arribar a eixe merescut lideratge que defendrà este cap de setmana en el segon round del derbi, en el qual també està en joc prendre’s la revenja de la primera volta.

El gran assenyalat d’eixe partit, d’altra banda, va ser un Iván Romero protagonista dels grans errors de l’equip en l’àrea contrària que van privar l’equip de sumar. La confiança de Julián Calero en ell, però, no es va ressentir, i el jugador, que va respondre amb un doblet contra el RC Deportivo la setmana següent, és un dels principals referents del Llevant per a barallar l’ascens a Primera Divisió. Tant és així que en l’última “marxa triomfal” de quatre victòries consecutives de l’equip que l’ha ajudat a pujar cap al lideratge, ha contribuït amb un gol i dos assistències, a més d’una gran faena per al col·lectiu que s’han reflectit a la perfecció en els resultats.

La temporada que ha tingut més alts i baixos des de llavors és la del CE Castelló. Si aquella nit veia la classificació somiant en gran, la deriva de resultats que el va portar a encadenar quatre derrotes seguides amb l’any acabat d’estrenar va concloure amb la destitució de Schreuder. Ara, amb Johan Plat, suma 3 victòries, 2 empats i 3 derrotes.

