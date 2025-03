La festa fallera es prolongarà a la Ribera fins a abril

No, el dia 19 de març no van acabar les Falles. De fet, en alguns pobles ni tan sols han començat. Municipis de la Ribera Alta com Turís, Montserrat, Catadau i Montroi encara no han inaugurat les seues festes, ja que, com tots els anys, estes localitats preferixen retardar la festa del foc i la flama per a poder gaudir-ne al complet.

“València, terra de músics”, compta amb més de mig miler de societats musicals entre les tres províncies. Molts músics passen nombroses hores en diferents pobles, dempeus, en cercaviles, tocant des de pasdobles com Amparito Roca fins a les cançons de les llistes d’èxits comercials, entre altres peces, durant les jornades falleres. Per a molts, una cosa incompatible amb vetlar o despreocupar-se de les obligacions durant la setmana del 19 de març.

Per motius com este, entre d’altres, estes localitats de la Ribera Alta comencen les Falles la setmana que ve. No obstant això, la primera cita va ser l’1 de març en la Crida de les comissions falleres de la Vall dels Alcalans (en la qual van participar falles de Montroi, Real i Montserrat), una crida comarcal quasi un mes abans de la celebració de la festa en algunes d’estes localitats.

Encara que este diumenge 23 ja tindrà lloc la baixada de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos, la setmana fallera començarà a Turís el dijous 27 de març, amb activitats infantils i l’emblemàtica plantà, i es clausurarà el diumenge 30 amb la missa en honor a Sant Josep (encara que no corresponga amb el seu dia) i la cremà.

Les Falles a Montserrat i a Catadau començaran este dissabte 22 de març amb un sopar i discomòbil en la primera i una nova crida en la segona. En les dos localitats, la plantà serà el dimecres 26; el dissabte 29 tindrà lloc l’Ofrena (i la Nit del Foc a Montserrat), i la cremà dels monuments se celebrarà el diumenge 30 de març després de la missa i les últimes cercaviles.

Per la seua banda, Montroi sol ser una de les localitats valencianes més tardanes a celebrar les Falles, ja que espera fins a abril. Enguany, tindran lloc de l’1 al 6 del mes que ve. Sens dubte, una bona notícia per als amants de les Falles: en queden unes quantes més per gaudir.

