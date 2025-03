Gan Pampols tindrà el seu pla de reconstrucció en juny amb noves normes davant de catàstrofes

Pla Endavant. És el nom que tindrà el pla de reconstrucció que presentarà la Generalitat el mes de juny. És la data que s’ha fixat el vicepresident segon i responsable de la recuperació, Francisco Gan Pampols, durant la presentació de l’informe previ, el de diagnòstic, este dijous, en el Palau, en què ha xifrat els danys totals causats per la dana en 18.000 milions desglossats en un carrusel de dades que van des dels 554 quilòmetres quadrats urbans que van patir danys severs o els 6.000 ascensors que seguixen sense arranjament i davant de la qual cosa el Consell es planteja reallotjaments.

En un acte solemne, en la Sala de Corts del Palau de la Generalitat (el mateix que s’utilitza per a les celebracions del 9 d’Octubre), amb invitació a un gran nombre d’autoritats (però sense presència de representants del Govern central) i himne de la Comunitat Valenciana per a finalitzar, Gan Pampols, amb felicitació posterior del president Carlos Mazón inclosa, ha detallat el diagnòstic elaborat pel seu departament en els més de cent dies en què està al capdavant de la Vicepresidència Segona i Conselleria per a la Recuperació.

Segons esta radiografia, el cost total de l’emergència supera els 18.000 milions d’euros, amb danys en actius empresarials per 13.000 milions, amb més de 30.000 treballadors en ERTO amb una duració mitjana de 125 dies, afeccions en més de 800 quilòmetres de carreteres per valor de 360 milions, en 550 quilòmetres de vies ferroviàries per 315 milions, en dos preses, 123 depuradores i 350 quilòmetres de llits per 780 milions, més d’11.000 vivendes danyades per valor de 475 milions i més de 10.000 ascensors per 160 milions.

La falta de funcionament d’estos ascensors és un problema que es manté en l’actualitat i que trastoca la realitat dels seus usuaris. N’hi ha quasi 6.000 que continuen desbaratats per falta de mà d’obra, de materials per a la seua instal·lació o de pressupost dels veïns que han de fer front al gasto. Enfront d’això, i davant de la possibilitat que hi haja diversos afectats que no puguen moure’s de les seues cases per la seua situació física, Gan Pampols ha assenyalat que el Consell (a partir de Servicis Socials, que dirigix Susana Camarero) està estudiant “reallotjaments” per a garantir la seua mobilitat.

Xoc amb el Govern central

Esta, ha dit, és la primera fase necessària per al posterior pla de reconstrucció, la que serà la seua principal missió en el Govern valencià i per a la qual el projecte de pressupostos de 2025 preveu 600 milions. Segons ha indicat el vicepresident segon, este pla haurà d’estar finalitzat en juny, d’ací a tres mesos, serà “integral, robust, realista, assolible i mesurable”, i contindrà els diferents programes i projectes que hauran d’anar-se executant.

A més, al costat d’este pla, Gan Pampols ha assenyalat que es presentarà “un pla director davant de catàstrofes” en el qual es proposarà el refós de la legislació sobre crisis que permeta “simplificar” l’actuació davant d’emergències, ja que, ha criticat, actualment hi ha 96 normes distintes en l’àmbit de la Comunitat Valenciana que dificulten la seua aplicació i coneixement.

“Ja tenim pla de diagnòstic, necessari, ara no ens val tornar al 28 d’octubre”, ha assenyalat posteriorment Carlos Mazón, president de la Generalitat, en un discurs per a finalitzar l’acte. En este, a més d’agrair i felicitar “públicament” “Curro Gan”, com li diu al seu vicepresident, ha reclamat suport financer al Govern d’Espanya, al qual ha indicat: “No és imperatiu autonòmic, és nacional; el poble valencià és el poble espanyol, hui ens necessitem més que mai”.

Suscríbete para seguir leyendo