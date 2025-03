El Govern de València encarrega l’informe del canvi de topònim a un acadèmic de l’AVL

El Govern de María José Catalá ha iniciat el principal tràmit per a canviar la toponímia de la ciutat, de l’actual “València” a la forma “Valencia/Valéncia”, en castellà i valencià amb accent tancat. Després d’any i mig de bloqueig en el que va ser un dels primers acords a què va arribar la coalició de PP i Vox, l’Ajuntament ha adjudicat l’informe lingüístic preceptiu a l’expert Abelard Saragossà, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) des de 2016.

Encara que el Ple de l’Ajuntament va acordar, el 26 de setembre de 2023, la modificació de toponímia, fins ara no havia complit el Decret 69/2017 per al canvi de denominació dels municipis de la Comunitat Valenciana, que, en l’article set, obliga a incloure, dins de l’expedient, un estudi tècnic subscrit per un expert en lingüística en el qual s’exposen detalladament els fonaments històrics i lingüístics del canvi de denominació del municipi.

El divendres 7 de març, la Junta de Govern Local va adjudicar per fi l’estudi a través d’un contracte menor amb pressupost de 2.000 euros i duració estimada de 3 mesos des de la notificació. És a dir, amb termini fins a juny. Una vegada conclosos i aportats els informes tècnics del canvi de denominació, l’executiu municipal retornarà la proposta al ple municipal, a on haurà de ser ratificada per majoria absoluta —i superar l’habitual fase d’al·legacions—.

Este punt, que fa un mes haguera sigut un mer formalisme, podria comportar una certa complexitat a causa de la nova configuració del Govern municipal, a on falta per resoldre el paper que jugaran Juan Manuel Badenas i Cecilia Herrero com a regidors del grup de no adscrits. Cal recordar que l’exportaveu municipal de Vox va ser un dels impulsors del canvi del nom oficial, de l’accent obert (“València”), establit per l’AVL, a l’accent tancat (“Valéncia”), defés des de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).

Però no només Badenas havia evidenciat la seua oposició a l’accent obert en la e —va arribar a tapar-lo en roda de premsa amb una bandera d’Espanya—. Just abans de votar el canvi, el setembre de 2023, Catalá va explicar que la mesura no era “una imposició de la ultradreta”, perquè ella també considerava que la e es pronuncia de manera tancada. “He discrepat públicament del dictamen de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i sobre el tema de l’accent obert. Sé que hi ha acadèmics que estan d’acord amb esta opinió”, deia.

Suscríbete para seguir leyendo