La jutgessa de la dana demana que declaren treballadors d’una residència de Paiporta a on va haver-hi sis morts

La jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la dana del 29 d’octubre a València ha demanat identificar els treballadors d’una residència de la tercera edat de Paiporta assolada per la riuada i en la qual van morir sis residents, per a poder-los cridar a declarar com a testimonis.

Cal recordar que, en el citat centre, una aiguarrada es va emportar el mur perimetral. En les habitacions de la planta de baix va entrar aigua i sis persones van perdre la vida. En el centre hi havia en el moment de la inundació 110 residents.

En una providència del Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja dictada el passat dia 14, la jutgessa requerix a la Residència Saba d’eixa localitat valenciana que informe del moment i de les circumstàncies en què es va produir la defunció d’una resident concreta i d’uns altres més que no especifica.

També demana les dades identificatives dels treballadors que van ser testimonis dels fets per estar en eixe lloc la vesprada i la nit d’aquell 29 d’octubre, i, una vegada verificats, es procedisca a citar-los com a testimonis davant d’este jutjat.

En la seua providència també sol·licita al 112 que es remeta la gravació de les telefonades que va poder fer una víctima de la dana aquella jornada.

Així mateix, demana a l’Institut de Medicina Legal de València que cite per a fer “informe forense sobre danys morals i seqüeles d’orde psíquic” a familiars o afins d’un total d’onze víctimes mortals, i sobre lesions físiques al germà d’un altre mort.

Suscríbete para seguir leyendo