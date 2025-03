PP i Vox impedixen a Herrero i Badenas votar en les comissions

Les comissions d’Hisenda i d’Urbanisme, que es van celebrar ahir en l’Ajuntament de València, van posar en relleu el primer xoc institucional entre els regidors del grup de no adscrits, Juan Manuel Badenas i Cecilia Herrero, i els regidors de PP i Vox, que integren el Govern municipal i estan representats en les dos comissions. Tant Badenas i Herrero es van presentar en les dos comissions i van voler participar i votar. No obstant això, ni el secretari, ni el PP ni el Vox els van permetre intervindre.

Sanjuán: “No poden fer valdre una majoria que ja no tenen”

A més, l’oposició, PSPV i Compromís, va impugnar estes comissions i va presentar un escrit amb una qüestió d’orde sobre la composició i el règim de majoria en les comissions. Tal com va explicar el socialista Borja Sanjuán, la composició d’estes comissions i la representativitat de Vox, després d’eixir Badenas i Herrero del grup municipal, “no es correspon amb la nova majoria de forces en la corporació”. “PP i Vox tenen 15 regidors i estan en minoria en el ple, per tant, en les comissions no poden continuar fent valdre una majoria que no tenen i que han perdut”, va insistir. De fet, va repetir que els acords que s’han pres esta setmana “poden ser il·legals” perquè no es corresponen amb la nova distribució de forces en la corporació.

Per la seua banda, els ex de Vox Badenas i Herrero van acudir a la Comissió d’Hisenda, presidida per la popular María José Ferrer i a on es va estrenar Mónica Gil com a portaveu de Vox. Herrero i Badenas, cada u per separat, van exigir poder participar en la comissió i votar els assumptes que s’anaven a tractar. Tant Ferrer com Badenas van advertir el secretari i els regidors de PP i Vox que tenen dret a participar en les deliberacions i votacions (a més, cada u amb el seu vot) i que si no se’ls deixa participar s’estan conculcant els seus drets com a regidors, tal com va expressar Herrero i després va repetir Badenas.

El secretari diu que es canviaran en el ple del 25 de març

Malgrat esta intervenció, el secretari d’este fòrum municipal va informar que, segons criteri de la Secretaria General, les comissions mantenen la seua composició anterior a la crisi de govern i a l’eixida dels dos regidors de Vox de l’equip presidit per María José Catalá fins al ple del 25 de març. Segons va afegir la presidenta de la comissió, María José Ferrer, que va llegir el Reglament orgànic del Ple, les decisions adoptades en estes comissions són legals.

La proposta de noves comissions resta valor als vots de Badenas i Herrero

Per a acabar d’elevar la tensió entre oposició i Govern local, i entre no adscrits i populars i voxistes, en el pròxim ple, el PP i Vox volen aprovar una nova composició de les comissions municipals que ja ha indignat PSPV per entendre que “és injusta i no proporcional”. El secretari de l’Ajuntament de València, Hilario Llavador, va emetre ahir una resolució en la qual invoca sentències del Tribunal Constitucional per a concloure que els no adscrits podran votar i pertànyer a les comissions, però els seus vots valdran menys. Quan hi haja regidors no adscrits en una corporació, com és el cas, diu el TC, “hauran d’adoptar-se les disposicions organitzatives que procedisquen, de cara a garantir que el dret dels regidors no adscrits a participar en les deliberacions i a votar en les comissions informatives no altere la proporcionalitat” del ple ni que els dos regidors Badenas i Herrero tinguen una “sobrerepresentació”, diu el TC.

Es passa a un model a on continuarien guanyant PP i Vox

El resultat és que si s’aprova en el ple de dimarts esta nova composició que aconsella el secretari i planteja l’alcaldessa María José Catalá, en un hipotètic empat en qualsevol votació celebrada en les comissions, el Govern municipal tiraria avant les votacions amb el vot de qualitat del president, que és sempre del PP, i amb el suport del regidor de Vox.

La proposta que ha d’aprovar-se en el ple proposa ampliar els membres de les comissions de 7 a 9 components. El PP tindria 3 regidors, el vot dels quals valdria per 3; Compromís, 2 regidors, que valdrien per 2; i el PSPV, 1 regidor, que valdria per 1. En el cas de Vox, tindria 1 regidor, que valdria per 0,5. Mentrestant, els no adscrits podrien tindre dos representants, els vots dels quals valdrien 0,25 cada un. Per això, si PP i Vox votaren en bloc, sumarien 3,5; i si l’esquerra i els no adscrits, feren el mateix sumarien la mateixa xifra. Per tant, decidiria el vot de qualitat de la presidència, en mans del PP.

