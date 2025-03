Quartell redobla la seua aposta pel teatre amateur en valencià

La XX Primavera de Teatre alça el teló. En el marc de l’auditori de Quartell, l’art, la literatura i la creació caminen de la mà en un concurs que cada any eleva el llistó en qualitat escènica i dramàtica, mentres manté la gratuïtat de les entrades fins a omplir l’aforament.

Entre les 16 companyies que es van presentar per a la present edició, les quatre seleccionades compten amb tints particulars pels quals Pànic Escènic ha primat la seua participació.

“Qualitat, força del projecte, diversitat de gèneres i plasticitat de la proposta són alguns dels trets que han decantat una elecció molt complexa”, afirmen des de l’organització.

Cartell

Amics del Teatre presentarà el 23 de març Odissea espacial, en el primer dels diumenges fins al 13 d’abril que ompliran de vida l’escena quartellera. La cita, com totes, serà a les 19 hores en l’auditori Joaquín Rodrigo.

El protagonisme del dia 30 serà per a la companyia Lluna Plena amb Una carretera sense arbres, i el 6 d’abril serà el torn del Molinet, que interpretarà El metge a colps, i el toc clàssic arribarà el dia 13 amb una peça del teatre de l’absurd a càrrec de Grup de Teatre Pléyade i l’espectacle La cantant calba.

La festa final amb l’esperada entrega de guardons es viurà el 10 de maig, moment en el qual Pànic Escènic oferirà una àgape creativa en una vetlada especial.

Engranatges culturals

“El teatre en valencià és un dels engranatges de la proposta cultural de Quartell. La nostra implicació amb la nostra llengua és essencial. Així mateix, destaquem la fortalesa que ha suposat el teatre per a Quartell, que, durant dècades, va comptar amb companyia pròpia”, assenyala el regidor de Cultura, Pepe Sebastián.

Esta Primavera de Teatre ja s’ha convertit en referència a la Comunitat Valenciana i “per a moltes companyies. Mostra d’això són les desenes de sol·licituds que l’organització rep cada any”. I és que l’Ajuntament de Quartell és fidel a la màxima que “un poble que cuida la cultura, no només acarona les seues arrels, sinó que nodrix el seu futur”, afig el regidor.

Més de 50 companyies

Per l’escenari de l’auditori municipal de Quartell han passat més de 50 companyies amb nombroses representacions que han aconseguit emocionar i entusiasmar un públic que creix any rere any. L’última edició va comptar amb centenars d’espectadors que, representació rere representació, van omplir el pati de butaques.

“Després de deu anys d’organització d’este certamen, des de Pànic Escènic tan sols podem enaltir el projecte. Iniciatives com esta ens han permés guanyar el Premi Taules de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana, que s’entrega al foment del teatre amateur”, destaquen.

Suscríbete para seguir leyendo