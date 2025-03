El València fracassa en l’últim quart d’hora de cada part

La posició del València CF en la classificació no és fruit de la casualitat, sinó el resultat d’una deriva esportiva causada per la gestió de Peter Lim i els seus ajudants, que ha portat l’equip a tindre una plantilla de cada vegada menys qualitat i experiència. Hi ha moltes dades que reflectixen això a la perfecció, però els diferents “partits” que l’equip juga durant 90 minuts és potser d’allò més revelador. I és que l’equip aconseguiria moltíssims més punts comptant només la primera mitja hora de cada part que comptant només l’últim quart d’hora, un fet que posa de manifest la falta d’ofici, de fons d’armari i la dependència del to físic.

La classificació de la Lliga si els partits acabaren en el minut 30 tindria el València com a dècim classificat en la taula amb 33 punts en el seu caseller, cinc més dels que té en la realitat. L’equip aterra millor en els partits i tendix a apagar-se abans del descans; de fet, en eixe tram inicial de mitja hora la seua diferència de gols és de -5, que sense ser una bona dada contrasta amb el -15 global que té comptant els partits sencers. Passada eixa mitja hora arriba la primera “baixada” valencianista. Comptant només l’últim quart d’hora de la primera part, el València CF aniria 18é en la classificació amb 25 punts, tres menys dels que té en la taula real.

El descompte, crític

El pitjor tram del València en els partits, però, és el descompte de la primera part. És, de fet, el pitjor equip del campionat gestionant eixos minuts: aniria últim amb 24 punts perquè de l’inici de temporada ençà no ha aconseguit marcar un sol gol abans d’anar-se’n al túnel de vestuaris, però ha rebut fins a quatre punts en eixe fatídic tram.

El contrast és molt més gran en les segones parts, perquè intervenen factors com la baixada de nivell que representen els suplents, pel fet que en la represa es juga “refrescat” després de rebre l’arenga de l’entrenador i també per la necessitat de corregir moltes vegades el mal final de la primera part. Comptant només la primera mitja hora de la segona part, l’equip aniria sèptim en la taula amb 35 punts (set més dels que té) amb una diferència de gols positiva de +3 (18 més dels que atresora en el campionat). De fet, delimitant el filtre un poc més, el València aniria sext comptant només els primers 15 minuts després de la represa amb 36 punts i una diferència de gols de +5. Tot canvia en el tram final dels partits. A partir del minut 76, el València s’ensorra. I és que en una classificació de lliga de l’últim quart d’hora de partit, l’equip ocuparia la 18a posició i seria un dels equips que descendirien a Segona Divisió. En eixa forqueta, l’equip sumaria 25 punts, tres menys dels que té.

