Vivenda registra el 6,3 % del pressupost amb 303 milions de més de 3.000

El programa “Vivenda i qualitat i innovació en la construcció” se centra en matèria de vivenda pública tant per a la construcció com per a la rehabilitació i regeneració urbana, i compta, per a 2025, amb un pressupost de quasi 200 milions (197.756.820 euros). A més, el pressupost reflectix 106 milions més per a la denominada funció social de la vivenda, que implica el pagament d’ajudes i prestacions en matèria de vivenda. Amb tot, la Conselleria que dirigix Susana Camarero registra un 6,3 % d’un pressupost global que supera els tres mil milions.

Les línies més importants en vivenda es destinen a finançar actuacions conveniades amb diferents ministeris. Així, destaquen 4,3 milions destinats a finançar les actuacions del conveni amb el Ministeri de Foment per a la promoció de vivenda en lloguer, adquisició de vivenda per a jóvens, construcció de vivendes per a majors, rehabilitació edificatòria i regeneració i renovació urbanes; o 15 milions més del conveni amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana 2022-2025 per a actuacions d’increment del parc públic de vivendes, ajudes a l’erradicació de zones degradades i foment de models de cohousing o similars; o 14,8 milions per a finançar actuacions del conveni amb el Ministeri per al pla 2022-2025 en matèria de rehabilitació edificatòria

A més, destaquen 11 milions per al denominat “Pla Llars” perquè ajuntaments i entitats locals treballen en la rehabilitació i l’adquisició d’edificis de vivendes de titularitat pública per a destinar les vivendes a lloguer social. L’any passat, esta partida estava en 32 milions d’euros. L’últim any del Botànic, el pressuport era de 90 milions.

Per al denominat “Pla Conviure”, el pressupost és de 33 milions i l’objectiu és finançar actuacions de rehabilitació d’edificis i de l’entorn urbà en municipis de la Comunitat Valenciana.

Per a l’Evha

Entre les línies d’inversió que figuren en el pressupost destaquen diferents partides amb diferents imports dirigits a l’Entitat Valenciana d’Habitage i Sol (Evha) com els 7,7 milions de “transferències per a reparacions i rehabilitació del parc logístic de València per la dana” o els 12,5 milions per a manteniment de les vivendes públiques gestionades per l’Evha.

En el pressupost consta que els objectius “impliquen abordar la conservació, rehabilitació i ampliació del parc públic de vivendes (autonòmic i municipal) per a fer front a la demanda vulnerable, així com desenrotllar els programes dels plans estatals de vivienda, que són de la seua competència en municipis de la Comunitat Valenciana, i impulsar iniciatives en l’àmbit urbà i rural concordes amb el marc dels Objectius de Desenrotllament Sostenible de l’Agenda Urbana 2030 de les Nacions Unides i les agendes urbanes europea i espanyola”.

