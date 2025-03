Compromís exigix a Catalá la firma d’un nou conveni amb Peter Lim per al Nou Mestalla

La portaveu de Compromís en l’Ajuntament de València, Papi Robles, ha presentat una moció en el ple municipal per a exigir la firma immediata del nou conveni amb el València CF. Robles ha defés la necessitat de garantir els drets de la ciutat en relació amb el Nou Mestalla, després d’anys d’incompliments i retards en la construcció de l’estadi, i ha acusat Catalá d’estar incorrent en un “desistiment de funcions”, ja que ni tan sols ha realitzat l’auditoria com a pas previ per a sol·licitar un aval bancari a Peter Lim, amb l’objectiu de poder reclamar-lo en cas d’incompliment d’alguna de les condicions.

La moció recorda que el club es va comprometre, en els convenis de 2005 i 2007, a cedir l’ús gratuït de l’estadi a l’Ajuntament quan no interferira amb les competicions esportives, així com a destinar espais per al museu del club i altres servicis. Amb la represa de les obres el gener passat, després de quasi 16 anys de paralització, Compromís reclama que l’Ajuntament actue amb fermesa per a garantir que estos compromisos es respecten.

Altres compromisos

A més, en l’esborrany redactat pel Govern de Compromís en 2023, es reflectien altres compromisos que actualment ja han sigut superats amb la concessió de la llicència d’obra i l’aprovació de les fitxes urbanístiques, com els compromisos referents al poliesportiu de Benicalap o l’aforament de l’estadi.

“L’actual govern municipal ha de deixar de posposar una qüestió que és fonamental per a la ciutat i per a l’afició. És necessari un conveni que blinde els drets de València perquè prevalguen sobre els interessos privats d’un inversor com Peter Lim, i que preveja garanties jurídiques i econòmiques per a assegurar el seu compliment”, ha afirmat Robles.

Tres acords

La moció planteja tres acords: la convocatòria immediata del València CF per a reprendre la firma del conveni, la inclusió de mecanismes per a garantir el seu compliment i la ratificació del document en un ple municipal abans de la seua formalització.

Reinici de les obres en el nou Mestalla / Miguel Ángel Montesinos

Així, Papi Robles insta l’alcaldessa, María José Catalá, a complir el seu compromís de treballar en este conveni i a accelerar el procés per a protegir els interessos col·lectius de la ciutat.

D’altra banda, Compromís ha criticat que els anuncis sobre la represa de les obres del Nou Mestalla continuen pràcticament igual que fa mesos. L’aspecte actual del solar no convida a l’optimisme: costa trobar maquinària en funcionament i la presència d’operaris és testimonial. Mentrestant, el club intenta transmetre una imatge de progrés que no es correspon amb la realitat. “Des de Singapur, Peter Lim sembla més preocupat per la seua inversió personal que per complir amb un projecte esportiu promés fa quasi vint anys, i tot això amb l’estreta col·laboració de la senyora Catalá”.

