L’aeroport de València lidera el creixement de passatgers des de la pandèmia

El creixement de l’aeroport de València en els últims temps és un fet fora de qualsevol dubte. El 2024, sense anar més lluny, va ser l’any dels rècords, amb més de 10,8 milions de passatgers. O, cosa que és el mateix, més de 300.000 més que el que indica la seua capacitat màxima oficial. Una dada històrica que suposa, a més, el major creixement en volum de viatgers entre les principals infraestructures del país des de la pandèmia.

El major creixement

I és que, a l’espera que Aena done a conéixer com serà l’ampliació de les instal·lacions de Manises anunciada l’any passat, la realitat és que l’aeroport provincial ha sigut el que més ha disparat el seu trànsit de passatgers entre les grans infraestructures aèries del país des de l’any previ a la pandèmia.

En concret, l’aeròdrom ha guanyat quasi 2,3 milions d’usuaris en l’últim lustre, és a dir, un 26,6 % més de viatgers. Amb això, la millora és un punt superior a l’evolució que ha viscut el de Màlaga —un aeroport amb més trànsit de viatgers, que va fregar els 25 milions en 2024— i Tenerife Sud, que va elevar un 23 % els seus usuaris respecte a la dada pre-COVID fins als 13,7 milions de passatgers.

L’auge de les low cost i més destinacions

Però, què explica el bon moment de Manises? D’una banda hi ha el boom que han tingut les low cost, especialment una Ryanair que ja mou dos de cada cinc passatgers que passen per les instal·lacions valencianes. A més, la companyia irlandesa és la que més rutes oferix entre totes les aerolínies, amb 62 en la temporada d’estiu i 48 en la d’hivern.

Justament, és l’augment de les destinacions —i, amb això, també els potencials viatgers que poden optar per vindre a València— un altre dels pilars clau. No en va, en els últims anys s’han guanyat connexions amb enclavaments com Copenhaguen (Dinamarca), Estocolm (Suècia), Oslo (Noruega), Riga (Letònia) o Belgrad (Sèrbia), a més de reforçar les rutes amb altres països com Itàlia, Polònia o el Regne Unit.

Així mateix, a això se suma la progressiva diversificació de producte turístic, amb una mirada a l’exterior, o el fet que València haja sigut triada tant en 2022 com en 2024 com la millor ciutat per a viure segons la revista Forbes. Tots ells factors de creixement per a un aeroport que en este 2025 —després de dos nous rècords en gener i febrer— apunta de nou a ser històric.

